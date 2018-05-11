Coca-Cola обнародовала российский кавер на свой гимн к ЧМ-2018, записанный ранее Джейсоном Деруло

По традиции, к Чемпионату мира по футболу FIFA Coca-Cola представляет свой собственный футбольный гимн. В этом году его исполнил известный певец Джейсон Деруло. Русскоязычная версия гимна появилась на YouTube сегодня, ее записал популярный рэп-музыкант и Посол города-организатора мундиаля Ростова-на-Дону Баста.

Глобальная версия футбольного гимна Coca-Cola вышла в марте под названием Colors («Цвета»).

Композиция направлена, главным образом, на продвижение истинных ценностей одного из крупнейших спортивных событий — оптимизма и единства всего мира.

Трек призывает гордиться собой, своей страной; радоваться тому, что вы представляете именно этот народ вне зависимости от того, какой вы расы (= какого цвета).

В русской версии гимна «Миллион голосов» на первое место выходит свобода, именно о ней поет Баста.

Эту песню поет свобода, и я хочу спеть с ней.

И я пою с ней, и вместе с нами сейчас споет весь мир.

В новом треке Баста призывает покорять новые высоты и спорить с судьбой, а также рассуждает о счастье.

Был ли ты боссом с бабосом или бродил по миру босым,

Был и просто вдыхал и выдыхал воздух носом,

Запускал ракеты в космос или смотрел на звезды,

Ты всегда хотел свободы, ты всегда хотел собой быть.

Ты хотел видеть счастливыми близких,

И, пройдя с ними самые трудные моменты жизни,

Ты понял, что счастье, когда ты нужен и любим,

Счастье, это когда ты не один.

Известно, что композиция станет также главной мелодией кампании Coca-Cola #готовы.