Песня United by love спета на трех языках

Наталия Орейро известна своей большой любовью к футболу. Перед чемпионатом мира 2002 года ее даже выбрали «крёстной мамой» сборной Уругвая.

В преддверии Чемпионата мира по футболу Наталья представила новую песню United by Love, которую сразу же назвали неофициальным гимном мундиаля 2018 года.

В своей песне Орейро призывает всех отказаться от каких-либо предрассудков и объединиться ради такого важного для всех события, ведь турнир может стать «лучшей игрой в жизни». Объединит всех, конечно же, любовь.

С честью под единым небом

Прозвучат напевом голоса всех стран

Тема единства мира не только звучит в самом тексте. Песня представляет собой микс из трех языков — русского, английского и испанского, а латино-американские и поп-мотивы исполняются на балалайке и аккордеоне.

В видеоклипе сама Наталья Орейро появляется лишь под конец, эффектно снимая с головы папаху.