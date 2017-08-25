Новый формат поможет пользователям связываться с рекламодателями в один клик

Соцсеть «Одноклассники» запустила новый формат видеорекламы – кликабельные ролики с «активными кнопками», который позволит использовать видео в performance-стратегии компаний.

Кликнув по видеоролику или кнопке в рекламном объявлении, пользователи перейдут на сайт, в магазин приложений или смогут связаться с компанией с помощью звонка и личных сообщений. К видеорекламе можно добавить кнопку с любым действием, например «Перейти», «Установить», «Связаться», «Позвонить». Отмечается, что можно создавать кнопки с собственным текстом. Благодаря этому пользователи смогут одним нажатием совершить звонок на своем смартфоне или перейти с рекламы сразу на страницу приложения в AppStore или Google Play.

«Новый формат кликабельного видео будет полезен тем брендам, которые измеряют эффективность кампании не количеством контактов, а звонками, переходами, установками. Благодаря этому рекламодатели смогут включать видеорекламу в общую стратегию performance-маркетинга в социальной сети», - сообщил Семен Боярский, менеджер по развитию бизнеса ОК.

Кликабельная видеореклама отображается в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях ОК для iOS и Android. Новый формат уже доступен для всех объявлений, продвигаемых через систему myTarget.

Ранее соцсеть представила рекламные объявления с «активными кнопками», с помощью которых можно связаться с брендами, перейдя на сайт рекламодателя или в личные сообщения.