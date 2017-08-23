Соцсеть позиционирует новинку, как эффективный маркетинговый инструмент

Пресс-служба социальной сети «Одноклассники» сообщила о появлении новой функции, с помощью которой пользователи соцсети смогут слушать тематические музыкальные подборки.

В разделе «Сборники» появились подборки музыкальных треков, сгруппированные по разнообразным критериям. Музыка представлена в объединенном по жанрам виде, плюс, подобрана под то или иное настроение либо под разные ситуации.

Например, категории «Хиты всех времен», «Лидеры чартов», «Для спорта». В формировании раздела «Профи рекомендуют» задействованы музыкальные лейблы, радиостанции и прочие партнеры социальной сети.

«Уверены, что редакторские и экспертные подборки дадут еще больше прослушиваний, поскольку в поисках новой музыки пользователи любят руководствоваться мнением музыкальных экспертов. Новые подборки – это также эффективный маркетинговый инструмент, который поможет лейблам увеличить прослушивания артистов и свои доходы», — рассказал Владимир Кочетков, руководитель музыкального направления «Одноклассники».