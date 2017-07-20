Новая функция поможет увеличить эффективность рекламных размещений

Социальная сеть «Одноклассники» запустила рекламные объявления с «активными кнопками», с помощью которых можно связаться с брендами, перейдя на сайт рекламодателя или в личные сообщения.

Теперь рекламодатели получили возможность создавать свои кастомизированные кнопки. В зависимости от целей, доступны различные предустановленные призывы к действию: по кнопке «Связаться» пользователь перейдет в личные сообщения, кнопка «Установить» подойдет для продвижения приложений, а кнопка «Позвонить» запустит телефонный звонок. Новая функция работает на всех платформах: в десктопной и мобильной версиях, а также в мобильных приложениях соцсети.

Нововведение уже протестировала компания Централ Партнершип в целях продвижения фильма «Взрывная блондинка». Пользователи могли нажать кнопки: «Смотреть трейлер 18+», «Узнать другую сторону Шарлиз Терон» и «Стать суперагентом».

«Централ Партнершип всегда придерживается первенства в использовании новых рекламных технологий, которые помогают увеличить эффективность вложений в рекламные кампании кино. Новый инструмент Одноклассников показал отличные медийные показатели, а главное, помог увеличить конверсию во взаимодействие с рекламой — это позволяет изучать реакцию аудитории на разные креативы и отбирать только самые конвертируемые», - сообщила Наталия Грымова, директор по маркетингу Централ Партнершип.

Новая функция уже доступна для всех объявлений, продвигаемых через систему myTarget. По результатам первых тестов CTR рекламы с «активными кнопками» в среднем на 10% выше стандартных объявлений.