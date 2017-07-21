Ранее статистика и основные показатели аудитории групп были доступны только в веб-версии соцсети



Иллюстрация Пресс-служба ОК

Администраторы групп в Одноклассниках смогут просматривать статистику и основные показатели аудитории на мобильных платформах (мобильная вресия и приложения ОК для iOS и Android) в разделе «Статистика». Ранее он был доступен только в веб-версии социальной сети.

Мобильная аналитика позволяет оценить охват и вовлеченность группы, количество обратной связи от пользователей («классы», репосты, комментарии), прирост и отток подписчиков и пр. В новом разделе также доступна аналитика по действиям участников группы – загрузкам, заходам, обратной связи и другим.

По вкладке «Публикации» можно посмотреть охват публикаций в группах и реакцию подписчиков, а в разделе «Аудитория» – распределение подписчиков по полу, возрасту, географии, платформам и источникам заходов в группу.

