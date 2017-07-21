Иллюстрация Пресс-служба ОК
Администраторы групп в Одноклассниках смогут просматривать статистику и основные показатели аудитории на мобильных платформах (мобильная вресия и приложения ОК для iOS и Android) в разделе «Статистика». Ранее он был доступен только в веб-версии социальной сети.
Мобильная аналитика позволяет оценить охват и вовлеченность группы, количество обратной связи от пользователей («классы», репосты, комментарии), прирост и отток подписчиков и пр. В новом разделе также доступна аналитика по действиям участников группы – загрузкам, заходам, обратной связи и другим.
По вкладке «Публикации» можно посмотреть охват публикаций в группах и реакцию подписчиков, а в разделе «Аудитория» – распределение подписчиков по полу, возрасту, географии, платформам и источникам заходов в группу.
"Мобильная аналитика позволит группам оставаться в постоянном контакте с аудиторией: отслеживать ее активность, измерять популярность разных типов контента и делать это с любых устройств. Рассчитываем, что с новым инструментом группы в ОК смогут еще быстрее реагировать на запросы аудитории и тем самым повысить вовлеченность подписчиков".