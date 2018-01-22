Оператор наружной рекламы и столичные власти продолжают обмениваться взаимными исками о выплате неустоек

Суд удовлетворил иск оператора наружной рекламы ООО «ТРК» о взыскании со столичного департамента СМИ и рекламы долга в размере 167 миллионов рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда. Иск удовлетворен частично, так как оператор требовал взыскать с ответчика 337,8 млн рублей.

Согласно условиям договоров с городской администрацией, компания должна ежегодно производить оплату на основании выдаваемых департаментом расчётов и в четко установленные сроки. Однако компания регулярно испытывает трудности с оплатой. Департамент СМИ и рекламы Москвы пытается взыскать с ТРК задолженности перед бюджетом города и неустойки.

В январе департамент подал апелляцию на отказ суда во взыскании с ООО «ТРК» 252,3 миллиона рублей. Суд посчитал, что истец не представил доказательств возврата ответчику обеспечительных платежей. Кроме того, департамент не представил доказательств, что ответчиком не исполнены обязательства по демонтажу рекламных конструкций.

Напомним, что оператор также не внёс платёж за 2017 год и уже предупредил партнеров, что 24 января начнет демонтировать рекламу.