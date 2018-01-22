Второй по величине оператор наружной рекламы в Москве так и не смог найти 1,43 млрд рублей, чтобы рассчитаться с местными властями

Компания ТРК, московский оператор наружной рекламы, предупредила партнеров, что 24 января начнет демонтировать рекламу. Второй по величине оператор наружной рекламы в Москве уходит с рынка, так как не смог найти 1,43 млрд руб., чтобы рассчитаться с властями, сообщают «Ведомости».

В тексте предупреждения сказано, что власти уведомили ТРК о расторжении договора и компания вынуждена прекратить деятельность. С 23 января все разрешения аннулируются, а рекламные конструкции должны быть демонтированы.

Напомним, в 2013–2014 гг. власти Москвы разыграли на аукционах 8806 мест для размещения рекламных конструкций. ТРК получила на двух аукционах почти 1500 мест за 25 млрд руб. и стала второй по величине компанией в наружной рекламе Москвы – следом за Russ Outdoor.

Проблемы с платежами в бюджет возникли почти сразу после заключения договоров. В 2015 г. ТРК выдала департаменту СМИ и рекламы вексель вместо оплаты, но потом все же нашла свыше 2,04 млрд руб. за 2015 г. и рассчиталась с департаментом. Заместитель гендиректора ТРК говорила «Ведомостям», что платеж был из средств «Гемы». В конце 2016 г. ТРК не смогла перевести в бюджет 1,9 млрд руб. Чиновники подождали, но в феврале уведомили ТРК о расторжении договора. ТРК снова нашла средства, а департамент восстановил пять из восьми соглашений с ТРК.

По данным «СПАРК-Интерфакса», бизнес ТРК убыточен. В 2015 г. чистый убыток вырос по сравнению с 2014 г. в 8 раз и достиг 1,8 млрд руб. В 2016 г. выручка компании сократилась до 915,5 млн руб., убыток составил 2,2 млрд руб. Выручка за 2016 г. – 915 млн, убыток – 2,22 млрд руб., выручка за 2017 г. – 1 млрд руб., данных об убытке пока нет.

В октябре 2017 г. ТРК заложила почти все рекламные конструкции в банке «Открытие». У ТРК было около 500 щитов в конце 2017 г., это примерно 20% от всех конструкций в городе. Эксперты затрудняются утверждать, как уход компании отразится на ценах с учётом того, что долгое время заполняемость щитов ТРК была низкой. С одной стороны, уход лишних щитов поможет удержать рентабельность другим операторам. С другой стороны, у ТРК были щиты в местах, недоступных другим операторам, что может затруднить проведение охватных кампаний в Москве.

Кроме того, департамент СМИ и рекламы Москвы намерен обратиться в суд для взыскания с ТРК задолженности перед бюджетом города и неустойки. Ведомство уже пытается взыскать с компании 252,3 миллиона рублей за предыдущие нарушения соглашений.