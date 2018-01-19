С оператора наружной рекламы планируется взыскать задолженность и неустойку



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Департамент СМИ и рекламы Москвы не получил от рекламного оператора ТРК авансовый платеж в размере 1,43 млрд рублей в установленный срок до 16 января, в связи с чем договоры с компанией будут считаться расторгнутыми, сообщает RNS со ссылкой на пресс-секретаря департамента Константина Горохова.

«По состоянию на 18 января в департамент не поступили средства за очередной период действия 5 договоров ТРК от 2014 года в размере 1,43 млрд рублей, срок оплаты по которым наступил в конце декабря», — сообщил Горохов.

Платеж должен был быть перечислен до 16 января, но поскольку он не получен, «договоры будут считаться расторгнутыми по инициативе рекламораспространителя». «Срок расторжения наступает на 11-й рабочий день с даты получения уведомления с учетом времени на проверку факта поступления денежных средств в бюджет», — добавил Горохов. После расторжения контракта ТРК все используемые компанией рекламные конструкции в городе должны быть демонтированы, отмечают в департаменте.

Департамент СМИ и рекламы Москвы намерен обратиться в суд для взыскания с ТРК задолженности перед бюджетом города и неустойки. Кроме того, ведомство пытается взыскать с компании 252,3 миллиона рублей за предыдущие нарушения соглашений.

Компания ТРК получила право размещения рекламы на городских щитах в результате аукционов, которые проводил департамент по СМИ и рекламе в 2013-2014 годах, всего тогда было разыграно свыше 8 тысяч рекламных конструкций, плату за которые компании должны были вносить ежегодно.