Оператор испытывает проблемы с платежами за использование рекламных мест

Департамент СМИ и рекламы Москвы подал апелляцию на отказ суда во взыскании с оператора наружной рекламы ТРК 252,3 миллиона рублей, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы суда.

Заявитель обжаловал в Девятом арбитражном апелляционном суде решение первой инстанции от 8 декабря. Суд посчитал, что истец не представил доказательств возврата ответчику обеспечительных платежей. Кроме того, департамент не представил доказательств, что ответчиком не исполнены обязательства по демонтажу рекламных конструкций.

Согласно условиям договоров с городской администрацией, ТРК обязывалось ежегодно производить оплату на основании выдаваемых департаментом расчётов и в четко установленные сроки. Срок исполнения обязательств по оплате за очередной период действия договоров у компании наступил в декабре 2016 года, отметил департамент. Всего по договорам, заключенным в 2013 году, оператор наружной рекламы был должен заплатить 212 миллионов рублей, по договорам 2014 года — 1,7 миллиарда рублей.

Условиями договора регламентирован порядок установки и эксплуатации рекламных конструкций в Москве, установлены обязательства сторон, предусматривавшие их исполнение исключительно в Москве, отметила апелляция. Поэтому выводы суда первой инстанции о том, что спорные договоры не содержат сведений о месте исполнения, не соответствуют действительности и требованиям действующего законодательства.

При таких обстоятельствах оснований для передачи дела на рассмотрение другого арбитражного суда не имелось, в связи с чем определение по настоящему делу является незаконным и подлежит отмене, говорится в постановлении апелляции.

Напомним, что оператор также не внёс платёж за 2017 год. Компания 9 января получила уведомление о необходимости оплаты, у неё остается 5 рабочих дней на исполнение обязательств. Если платеж не будет произведён до 16.01.2018 (включительно), то договоры будут считаться расторгнутыми.