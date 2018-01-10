Согласно договорам с городскими властями компания должна была перечислить в декабре 2017 года 1,4 млрд рублей

Оператор наружной рекламы ТРК не внес в бюджет Москвы платеж за очередной год работы на рекламном рынке. Согласно договорам с городскими властями компания должна была перечислить в декабре 2017 года более миллиарда рублей, сообщает РБК.

ТРК стала одним из семи победителей рекламных аукционов, которые столичный департамент СМИ и рекламы проводил в 2013–2014 годах. ТРК, заключив с властями восемь договоров, получила почти 1,4 тыс. мест под рекламные щиты и конструкции небольшого формата, за которые обязалась заплатить более 22,5 млрд руб.

По сообщению московского департамента СМИ и рекламы, ведомство «не располагает информацией об оплате». По словам пресс-секретаря департамента Константина Горохова, платеж должен был поступить до 29 декабря включительно.

ТРК – пятый по выручке в России и второй по количеству владелец рекламных конструкций в Москве. По числу мест ТРК в Москве уступала только компании Russ Outdoor, которая получила на столичных аукционах более 2,1 тыс. мест за 27,2 млрд руб.

На конец 2017 года у ТРК осталось право на установку только 1 тыс. конструкций, за которые в течение десяти лет она должна была заплатить в бюджет 15,7 млрд руб. Сокращение числа конструкций было обусловлено тем, что компания задерживала оплату. Так, в декабре 2016 года ТРК вовремя не перечислила средства Москве за щиты, и все договоры с ней были расторгнуты. Спустя два месяца, в феврале 2017-го, когда компания заплатила часть суммы, власти восстановили пять из восьми контрактов.

До сих пор столичные власти пытаются взыскать с ТРК более 210 млн. рублей. Кроме того, компания «ИМПУЛЬС» обратилась в Арбитражный суд Московской области, чтобы вернуть с ТРК задолженность в размере 424,392 млн. рублей.

«ИМПУЛЬС» может быть близок Александру Геллеру, основному владельцу ТРК. Ему принадлежит группа «Гема», одна из компаний которой —бывший рекламный партнер московского метрополитена, признанный банкротом в мае 2016 года.

Напомним, что в декабре 2017 года «Трейд Компани», аффилированная с группой «Гема», получила уведомление о расторжении рекламного контракта по размещению рекламы в столичной подземке, так как не предоставила очередную банковскую гарантию по заключенному в сентябре 2016 года договору.

«Трейд Компани», как и ТРК, находится в залоге у банка «ФК Открытие», который с осени 2017 года проходит процедуру санации.