Михаилу Задорнову предложили выступить в качестве антикризисного менеджера банка

Экс-министру финансов и главе ВТБ 24 Михаилу Задорнову предложили выступить антикризисным менеджером, то есть возглавить процесс по восстановлению финансового положения банка «Открытие», сообщает «Коммерсант».

Собеседник издания рассказал, что предложение инициировали в Центральном банке. В ВТБ 24 утверждают, что Задорнов не покидает группу, более того, наблюдательный совет, который пройдет сегодня, «рассмотрит вопрос о его избрании членом правления банка».

Свое решение Задорнов обещал озвучить на следующей неделе. От официальных комментариев стороны отказались.

Ранее ЦБ начал работать над сценарием, согласно которому «ФК Открытие» может перейти к Фонду консолидации банковского сектора, созданному для санации банков.

ФК «Открытие» в настоящее время находится в сложном положении: аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку рейтинг ВВВ–. Это не позволяет ему привлекать средства госбюджета, негосударственных пенсионных фондов и «Росвоенипотеки». В июле портфель депозитов юридических и физических лиц и средства банка значительно сократились.