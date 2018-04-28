Апрельские работы брендинговых агентств

В нашем апрельском обзоре упаковки можно найти всё: гастрономический туризм, ситцевый узелок и даже домашнюю овощную лавку.

О том, на какой дизайн упаковки делают ставки брендинговые агентства и сами бренды, в нашей подборке.

Гастрономический туризм от Getbrand

Из теплых воспоминаний и мечтах об отпуске возникла идея объединить под одним брендом колоритные национальные продукты Греции, любимые во всем мире.

Greece is — это греческий йогурт, соленые козьи сыры, оливковое масло, освежающая рецина, лиловые оливки «Каламата», морская соль и прочие гастрономические (и не только) достопримечательности Греции.

Даже тот, кто никогда там не был, наверняка узнает в дизайне линейки знаменитые бело-голубые дома Санторини, пожалуй, самого известного греческого острова. Именно его местные пейзажи, колорит и удивительная архитектура легли в основу концепта.

Яркие крафтовые иллюстрации каждой упаковки складываются в аутентичный городской пейзаж, объединяют линейку и передают эмоциональную атмосферу страны. Вместе с Greece is легко предаться греческому гедонизму, просто наполнив день вкусами, ароматами и цветами Санторини.

fs disable

Яркие паттерны на консервативной полке от Fabula Branding

Группа компаний «Интерпапер» выводит на рынок новую продуктовую линейку ТМ Veta, в которую входят туалетная бумага, бумажные полотенца и салфетки. Задача — сделать продукцию заметной на полке и продемонстрировать ее преимущества, сохранив при этом узнаваемость торговой марки.

Была разработана внутренняя логическая структура дизайна, которой подчиняются все его составляющие.

Так, фоновый паттерн перекликается с обликом бренд-персонажа и объединяет основные цвета каждой упаковки. Для того, чтобы дополнительно подчеркнуть взаимосвязь различных визуальных элементов, был переработан блок логотипа: если раньше он просто отдалённо напоминал бабл из комиксов, то сейчас это сходство усилено.

Чтобы быстрее добиться внимания покупателей, был добавлен сабнейм «Comfy» и проработаны все графические составляющие так, чтобы они напоминали нарисованную от руки иллюстрацию. Такой личностный подход отражает отношение производителя к вопросам персонального комфорта.

В результате на традиционно консервативной и, откровенно говоря, скучноватой полке появилось современное и яркое решение, а бренд-персонаж смело рекомендует новую продукцию прямо с упаковки.

fs disable

Новые продуктовые линейки"Благо" от DDC.Lab

Одной из основных задач компании «Благо», крупного российского производителя масложировой продукции, является завоевание новых ниш на FMCG рынке. Решением стал запуск линеек консервированных овощей в стеклянных и жестяных банках, а также приправ и специй под брендом «Благо».

В новом дизайне упаковки креаторы решили применить cross-promotion, чтобы объединить всю продукцию. В качестве основного визуала использовали кухню, где «разложили» по полочкам товар. Теперь на банке с горшком покупатель видит приправы и масло, на приправах — масло и горошек и так далее. Подобный приём будет легко ложиться на новые категории товаров и объединять весь портфель компании «Благо».

Основной акцент в дизайне сделан на логотип. Фирменные цвета продукции «Благо» на этикетке легко узнаваемы потребителями бренда. На фронтальной части этикетки овощных консервов изображены сочные овощи, а на боковой — проиллюстрированы ключевые особенности, которые подчеркивают исключительное качество продукта. На боковой части овощных консервов иллюстрированы ключевые особенности конкретного продукта.

Лицевую сторону пяти SKU приправ украшают изображения аппетитных блюд и ингредиентов. Обратная сторона товара представляет собой гармоничное сочетание рецепта блюда с фронтальной части и уникальной иллюстрации штрих-кода. Также обратная сторона напоминает о мультикатегорийности бренда изображениями масла и консервированного горошка «Благо».

fs disable

При разработке дизайна пасхальной упаковки в Pavlov’s Design вспомнили детство и своих бабушек в ситцевых платьях. Они наряжались к празднику во что-то яркое, накрывали столы кружевными скатертями, ставили на стол свежеприготовленный кулич, корзинку с крашеными яйцами и ждали в гости родных.

Конструктив упаковки позволяет видеть сам продукт, как бы завернутый в узелок из ситца. Красный цвет для внутренней части упаковки символизирует сокрытую ценность, что-то важное, что нужно прятать. Специально для этой упаковки была сделана вышивка названия.

fs disable

Miltea: инновационный напиток от Weavers Brand Consultancy

Чай — самый распространенный напиток на территории Казахстана. Причем здесь повсеместно пьют чай именно с молоком, на много веков предвосхитив известную английскую традицию.

Компания решила вывести на рынок традиционный чай с молоком, приготовленный с использованием только натуральных ингредиентов и зайти с этим продуктом в популярную и уже привычную для современной аудитории категорию холодных чаев — IceTea.

Стремление максимально быстро раскрыть суть продукта нашло воплощение и в концепции дизайна упаковки.

Популярный среди молодой аудитории образ черной меловой доски, современная графика логотипа и информативный дизайн — стали фоном для визуальной доминанты композиции — аппетитной фуд-зоны. Завораживающая картинка, на которой показан процесс смешивания чая и молока, делает упаковку живой, привлекательной и уникальной. В стилистике модного кафе также выполнена инфографика, размещенная на лицевой панели упаковки.

fs disable

Сыры Van Gold от Fabula Branding

Агентство Fabula Branding разработало торговую марку для Пружанского молочного комбината: новый продукт — это полутвердые, сычужные сыры премиум-класса, которые изготавливаются по итальянской, голландской и швейцарской технологиям.

При создании торговой марки нам нужно было рассказать историю происхождения продукта — так и появился нейм Van Gold. Созвучный с фамилией знаменитого художника, он подчеркивает европейскую рецептуру сыра. К тому же, слово «Gold», то есть «золотой», в нейме — это и цвет сыра, и в некоторой мере маркер премиальности.

Упаковки выполнены в благородной цветовой гамме, а слоган «История одного сыра» напоминает, что продукт сделан по многолетнему проверенному рецепту. Этот посыл усиливают дата основания производства и стилизованная под старину гравюрная иллюстрация.

Вкусовая отстройка производится по цвету обводки и центральной плашки, а цикличное повторение нейма и сорта сыра позволяют сохранить узнаваемость марки даже после разрезания сырной головы.

fs disable

Овощная лавка в доме от Pavlov`s design

Продуктовая линейка фермерских продуктов «Овощная лавка» разработана для занятых вегетарианцев.

При разработке упаковки Pavlov’s Design вдохновлялись атмосферой европейских овощных развалов. Прикосновения к продукту, доверие к продавцу, который заботливо выращивает овощи у себя на грядке и перед тем, как положить каждый овощ на прилавок, протирает его тряпочкой, — все эти еле уловимые детали создают ощущение кусочка провинции в большом городе.

Отдельное внимание было уделено выбору цвета и материала упаковки. Зелёный цвет подложки придает продукту больше аппетитности, а выборочная матовая поверхность плёнки вызывает правильные и приятные тактильные ощущения. В дизайне упаковки изображены ингредиенты, а сам продукт можно увидеть в специальном прозрачном окне.

fs disable

Торговая марка « Домашкино» закончила рестайлинг

«Для своих домашних!» — таков девиз «Домашкино». И именно в этих словах суть нового позиционирования марки. Она берет на себя непростую роль главной помощницы хозяйкам, понимающей желание женщин дать своим близким все самое лучшее и полезное.

О пользе, натуральности и безопасности продуктов марки говорит знак качества — ГОСТ — на упаковках.

Разноцветные этикетки нового «Домашкино» частично линованы под тетрадные листы.

На каждой коробочке, бутылке или пакете — небольшая мамина записка, адресованная ребенку, и здесь же полезный совет уже самим хозяйкам: где-то это рецепт проверенного народного средства для поднятия иммунитета, где-то — выпечки или другого блюда.

Объединяет советы «привязка» именно к тому продукту, на упаковке которого они размещены. Еще одна «фишка» — фото реальных мам, обращающихся к потребителям с упаковок. Именно они выступают в роли авторов записок и советов.

fs disable

Lay’s в киноформате

Бренд выпустил новый формат упаковки — пачку-чашу — решение для большой компании, собравшейся вокруг экрана.

Больше не нужно пересыпать чипсы в посуду или передавать их по кругу. Такая упаковка удобна в использовании: легко открывается одним движением, ставится на стол, как миска, в которую можно опустить сразу несколько рук.

В новом формате выпускаются популярные вкусы Lay’s: «Сметана и зелень», «Молодой зеленый лук» и «Краб».

fs disable

Дизайн бумажных стаканов к Чемпионату мира по футболу 2018

В преддверии состязания вниманию общественности была представлена целая коллекция одноразовых бумажных стаканов FOOTBALL для фан-зон, кафе и ресторанов от российского производителя «Формация».

Яркий лаконичный дизайн коллекции, в соответствии со спортивными принципами, несет в себе энергичный посыл: «Играй. Наслаждайся. Живи.» Линейка представлена всеми возможными размерами, от 150 до 500 мл.

«Пусть будет» чай! от Ohmybrand

Брендинговое агентство Ohmybrand совместно с компанией Teapins осуществили локализацию популярного подарочного чая «I wish you» для российского рынка.

Кроме разработки названия, нужно было адаптировать дизайн к русскому рынку и изменить конструкцию упаковки. Основная задача, которая стояла перед агентством, это сделать современный универсальный чай-подарок, который можно с удовольствием захватить в гости или подарить отдельно.

«Пусть будет» — это чай-игра: можно выбирать пожелания по вкусу, да и просто заваривать чай каждое утро будет веселей. 10 видов чая и 10 слов, которые можно миксовать на свой вкус, создавая уникальное пожелание.

В международной версии можно пожелать хорошего секса, карьеры и идей, а в русской версии — любви и гармонии, в соответствии с особенностями менталитета российской аудитории. Конструкция упаковки тоже претерпела изменения: одной из целей было сделать новый продукт компактней, чем его европейская версия, тем самым удобней для размещения на полке в супермаркете.

fs disable

WTF: на рынке появился новый яркий бренд радлеров от AB InBev Efes

Дизайном упаковки занималось агентство Max Brandson, разработку нейминга поручили MOST Creative Club.

Название было выбрано лаконичное — WTF?. Расшифровывается оно вполне прилично: What The Fruit? («что за фрукт?» — англ.).

Как и название, дизайн радлеров создан специально для поколения мемов и смайлов: яркие цвета и сочные фрукты на упаковке не дадут пройти мимо заветной полки, а сам логотип напоминает рисунок граффити. Кисло-сладкий вкус в сочетании с солодовым ароматом однозначно понравится любителям гастрономических экспериментов. Подробнее на Sostav.

fs disable

Пиво по средневековым рецептам: IKON BC обновило бренд пива « Чаща»

Агентство IKON BC выбрало тактику использования средневековых гравюр на современный лад, тем самым передав концепцию бренда: дремучее по форме, современное по содержанию.

Дизайн упаковки выполнен в стилистике бестиарий. Были переосмыслены средневековые хроники, а бренд-персонаж был помещен в различные ситуации, связанные с различными существами. То он сражается с драконом, а вот он уже герой-любовник, соблазняющий русалку в образе рыбы.

Креативная команда сохранила толику юмора и сарказма, но при этом не отходила от разворачивающейся трагедии в борьбе с темными силами. Подробнее на Sostav.

fs disable

Просто космос: Depot WPF провело редизайн упаковки Kosmostars

Специалисты Depot WPF обновили логотип и модернизировали дизайн упаковки завтраков Kosmostars — на ней теперь собрались планеты, имена которых предстоит вспомнить юным исследователям.

Также был полностью изменен образ фирменного персонажа — веселого медведя-космонавта Капитана Стара. Отдельный повод для гордости агентства — использование нового облика Kosmostars не только в России, но еще в Испании и Португалии. Подробнее на Sostav.

fs disable

PG branding выполнило дизайн в стиле « ниндзя» для упаковки сыров

Размышляя над тем, на что похожа голова сыра, команда PG решила, что она отдаленно похожа на человеческую голову.

С другой стороны, все эти вкусы «васаби», «имбирь» и даже «перец чили» ассоциируются с японской кухней и культурой. Также японскую культуру нельзя представить без их классического амплуа — ниндзя. Совместив все эти «размышления», получился сыр с дизайном «ниндзя».

"Разлетающаяся" сзади белая этикетка на черном фоне и имитация глаз с помощью названия «Cheese Ninja», создают впечатление, что это самый настоящий отважный ниндзя.

Дифференциация продукта показана с помощью цветных наклеек, обозначающих вкусы. Подробнее на Sostav.

fs disable

«Волжанка» с цитрусом от Depot WPF

В результате рестайлинга на этикетке бутылки появились диагональные линии. Выполненные цветом, близким к гамме фона, они не нарушают стройность базового дизайна, при этом создают новое, более динамичное настроение. Фудгруппа также решена с небольшой «изюминкой»: изображение лимона состоит из полигонов, освежая восприятие.

Как результат, дизайн продукта остался в общей линейке, при этом выделяется на полке, выглядит привлекательно для потребителя. Подробнее на Sostav.

fs disable

5 новых брендов от Getbrand

Yes Me

Концепция упаковки фокусирует внимание на яркости, сочности и свежести вкуса, иллюстрируя сущность бренда — вы можете есть мороженое, наслаждаться его вкусом и не беспокоиться, что это отразится на фигуре. Так сказать, удовольствие без чувства вины.

РазДваАйс

«РазДваАйс» ориентирован на детскую аудиторию. Для детей важен элемент игры и необычный вкус. Игровым элементом становится вкладыш сюрприз и озорные запоминающиеся персонажи-монстрики.

В линейке всего два вкуса — эскимо со вкусом «бабл гам» и «арбуза» в сочетании со взрывной карамелью. Дети достаточно консервативны и не любят многообразия вкусов. Поэтому акцент был не на количество, а на некую изюминку — «интерактивный» вкус. Это мороженое, которое и тает, и хрустит, и взрывается.

Натуранчо

Название третьего бренда «Натуранчо» говорит само за себя. Его аудитория — люди, для которых главное состав и натуральность. Они готовы поддерживать местного производителя и фермерский продукт.

Это бренд для тех, кто ценит все естественное и настоящее, будь то традиционные рецепты бабушкиного пирога и варенья или фото истории о путешествиях, походах и других развлечениях на природе.

Feel More

Это люксовое предложение для искушенной аудитории, которая ценит оригинальность и новые впечатления. Вкус для нее превыше заботы о фигуре, а еда — один из ритуалов чувственного и эстетического удовольствия. Это не просто мороженое, а настоящий авторский десерт.

Вызывающе привлекательная зона продукта мысленно настраивает на предвкушение удовольствия. Близкие ассоциации с глянцем и ювелирными украшениями поддерживают ассоциации с миром роскоши и жизни, в которой ни в чем себе не отказывают.

С нашего двора

Многие люди будучи взрослыми ностальгируют по детству и убеждены, что «раньше было лучше». Для них был придуман бренд «С нашего двора». Лакомство, которое создает предвкушение праздника для ребенка, живущего внутри каждого из нас. В дизайне использованы цитаты и детские фотографии создателей мороженого. Это обращение к аудитории на эмоциональном уровне, которое дает возможность еще раз почувствовать беспечность и беззаботность детства.

Подробнее на Sostav.