Пивоваренная компания AB InBev Efes запустила линейку радлеров. Новинка представляет собой оригинальную смесь классического светлого пива и натурального фруктового сока и выпускается в трех вариантах: со вкусом грейпфрута в безалкогольном варианте, яблока и вишни — в традиционном.

Неймингом занималось агентство MOST Creative Club. Название было выбрано лаконичное — WTF?. Расшифровывается оно вполне прилично: What The Fruit? («что за фрукт?» — англ.).

Михаил Герасимов, креативный директор MOST Creative Club Мы много лет работаем с командой AB InBev Efes и, как правило, их брифы — самые долгожданные. Это задачи, над которыми интересно работать, и решения, которые весело защищать перед клиентом. Когда ты можешь принести бренд-менеджеру вариант WTF, и он его принимает — нам кажется, что это любовь. У нас было много смешных вариантов типа «Он вам не Лимон», «Тот еще грейпфрут» и много такого каламбурно-разбитного. Но остановились на универсальном и самом дерзком.

Как и название, дизайн радлеров создан специально для поколения мемов и смайлов: яркие цвета и сочные фрукты на упаковке не дадут пройти мимо заветной полки, а сам логотип напоминает рисунок граффити. Кисло-сладкий вкус в сочетании с солодовым ароматом однозначно понравится любителям гастрономических экспериментов.

Чтобы занять свое «место на полке», нужно предложить рынку что-то необычное. Команда агентства Max Branson признается, они хотели найти нечто яркое, «цепляющее глаз».

Поддержать такой яркий новый бренд креативной команде хотелось не только путем применения стандартных инструментов, но и через «эмоциональную составляющую». Отталкиваясь от общей концепции, в этом же стиле была создана коллекция стикеров, на которых сочные фрукты и ягоды ярко кричат: «What the fruit?»

«Нашей основной аудиторией будут молодые люди до 35 лет. Они любят путешествовать, пробовать необычные блюда, открывать для себя неизведанные территории. Уверен, что радлеры найдут в России своих поклонников, особенно летом, когда хочется чего-то легкого, свежего и фруктового», — рассказывает директор по маркетингу AB InBev Efes Константин Тамиров.

Лёгкие и необычные радлеры What the fruit? будут выпускаться на заводе AB InBev Efes в Омске и Иваново. WTF со вкусом грейпфрута и яблока поступил в продажу в апреле, вишневый WTF появится несколько позже.

Состав творческой группы:

AB InBev Efes (клиент)

Константин Тамиров — директор по маркетингу

Мария Дементьева — маркетинг менеджер локальных брендов

Илья Кожевников — старший менеджер локальных брендов

Надежда Широких — менеджер локальных брендов

Валентина Восс — младший менеджер локальных брендов

Max Brandson (креатив)

Константин Клюквин — творческий директор

Евгения Тронова и Елизавета Авдошина — дизайнеры

Владимир Широкогоров — административное сопровождение

MOST Creative Club (нейминг)

Михаил Герасимов — креативный директор

Кирилл Митрофанов — автор идеи