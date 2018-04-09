Такая стилистика предусмотрена для сыров с острыми вкусами: перец чили, васаби и имбирь

Вдохновленная японской культурой, команда агентства PG branding вывела на рынок новую линейку сыров от польской компании Ser Farm SA, дизайн упаковки которой выполнен в стиле «ниндзя».

Клиент — польская компания Ser Farm SA, производящая сыр из натуральных польских продуктов, в том числе и экологические линейки.

Перед командой агентства PG-Branding стояла задача разработать упаковку для новой линейки сыров с острыми вкусами: перец чили, васаби и имбирь.

Размышляя над тем, на что похожа голова сыра, команда PG решила, что она отдаленно похожа на человеческую голову.

С другой стороны, все эти вкусы «васаби», «имбирь» и даже «перец чили» ассоциируются с японской кухней и культурой. Также японскую культуру нельзя представить без их классического амплуа — ниндзя. Совместив все эти «размышления», получился сыр с дизайном «ниндзя».

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«Разлетающаяся» сзади белая этикетка на черном фоне и имитация глаз с помощью названия «Cheese Ninja», создают впечатление, что это самый настоящий отважный ниндзя.

Дифференциация продукта показана с помощью цветных наклеек, обозначающих вкусы. Дизайн предусмотрен не только для целой головки сыра, но и для небольших кусочков. Однако актуальность идеи от этого никак не теряется.