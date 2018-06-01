Это самая необычная обложка легендарного журнала за его 95-летнюю историю

Журнал Time знаменит своими давними традициями и, конечно, обложками. На обложке легендарного издания побывали влиятельные политики, предприниматели и даже реклама.

Партнерство с Intel позволило Time создать самую инновационную и необычную обложку за свою 95-летнюю историю. Совместными усилиями в воздух Калифорнии поднялось 958 дронов Shooting Star, которые образовали узнаваемые красную рамку и логотип журнала. Проект привязан к выходу спецрепортажа «Эра дронов».

Дроны Shooting Star не впервые участвуют в эффектных проектах. Так, в феврале Intel установила мировой рекорд на открытии зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане. Компания устроила световое шоу, ради которого в воздух поднялось 1218 квадрокоптеров.

Представители Guinness World Records зафиксировали мировой рекорд по количеству одновременно управляемых беспилотников. В «Книгу рекордов Гиннесса» также попал «оркестр» дронов, взлетевших в небо под аккомпанемент Пятой симфонии Бетховена.