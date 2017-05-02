Традиционная подборка кейсов от российских агентств



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Sostav представляет традиционную подборку новых работ в области дизайна упаковки от отечественных агентств. Мы собрали самые интересные кейсы за последний месяц: супы и презервативы, алкоголь и термосы в нашем сегодняшнем обзоре.

РА «Восход» вывело на рынок новый бренд крафтового пива - Alibi. Команда агентства разработала авторские иллюстрации, которые легли в основу айдентики бренда. Герои принтов - трое друзей, а также их верный товарищ, пес породы корги. Каждая этикета - новое приключение героев. Сумасшедший Ли, Смелый Боб и Джонни-Любовник сражаются с чудовищами, опускаются в морские глубины и покоряют космос. Обзор на Sostav

Арт –директор Наталия Пономарева и креативный продюсер Ольга Звягина запустили собственный бренд – коллекцию пряностей и декора Kitchen Ceremony. Долго работая над созданием чужих брендов, девушки, в конце концов, решились на собственный проект. По задумке авторов пряности должны стать настоящим украшением кухни. Темно-фиолетовые банки, лаконичный стиль и зауженные шрифты. Обзор на Sostav.

Белорусская кондитерская фабрика «Коммунарка» представила новый бренд – конфеты «Заодно». Под маркой выпускается 13 видов сладостей, для каждого из которых команда агентства Depot WPF представила уникальную иллюстрированную историю.

«Бренд обращается к людям через иллюстрации и живые истории. Мы понимаем, что у людей разное восприятие: кто-то запомнит яркую картинку, кому-то ближе интересный текст… Мы хотим пообщаться с каждым!», - рассказала об идее Юлия Пальчикова, руководитель проекта. Обзор на Sostav.

Команда Depot WPF также обновила дизайн упаковки термосов «Арктика». Работая над новым фирменным стилем бренда, специалисты агентства рассуждают, что же такое свобода. Например, пить горячий чай, сидя на холодном полу или просто ехать вперед, выключив навигатор, - такие надписи появились на самих термосах. В компании решили расширить привычную целевую аудиторию (рыбаки, охотники) и освежить фирменный стиль бренда.

Брендинговое агентство Fabula Branding представило упаковку белорусских презервативов INDIGO. Целевая аудитория – молодые люди в возрасте от 20 до 34 лет с доходом средним или выше среднего. В основе дизайнерской концепции упаковки - градиент и контрастные цвета.

Команда агентства Arriba! разработала крафтовую упаковку для бренда супов Yelli Kids. Каждая упаковка детской линейки экзотических супов рассказывает о нашей планете и ее жителях. В основе дизайна – яркие аппликации с животными.

Агентство RUNWAY BRANDING и компания Velle запустили линейку продуктов на основе кокосового молока – Coco Velle. При разработке концепции дизайна упаковки авторы проекта старались передать ощущения натуральности и свежести продукта.

Специалисты британского агентства CLAESSENS INTERNATIONAL представили рестайлинг коньячного бренда Monte Choco. Дизайнеры сделали бутылку выше, а герб перенесли на оборотную сторону. Бутылка выполнена из прозрачного и темного матового стекла.

Творческая команда агентства Ohmybrand разработала упаковку бренда семечек и орехов «Сенечка». Главным героем иллюстраций на упаковке стал кот по имени Сенечка. «Сенечка – это когда пришёл домой, сел в любимое кресло, надел любимые тапочки, рядом котик мурчит, можно никуда не спешить, посмотреть фильм в теплой и уютной атмосфере», - рассказывают о проекте сами авторы.