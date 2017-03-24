Брендинговое агентство Depot WPF вывел на рынок новую марку конфет



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Белорусская кондитерская фабрика «Коммунарка» представила новый бренд – конфеты «Заодно». Под маркой выпускается 13 видов конфет, для каждого из которых команда агентства Depot WPF представила свою иллюстрированную историю.

История компании «Коммунарка» началась в 1905 году в Минске с открытия «Пекарни кондитерских продуктов Георгия Викентьевича Рачковского». В 1914 пекарня превратилась в полномасштабную кондитерскую фабрику.

Но, как отмечают в компании, большая часть выпускаемых упаковок конфет и шоколада выглядят слишком традиционными и неинтересны молодой аудитории. Поэтому «Коммунарка» вместе с Depot WPF запустили новый бренд – конфеты «Заодно».

Команда Depot WPF уже работала с кондитерской фабрикой над некоторыми брендами: шоколад Plan B, «Аленка» и «Сорванец». Теперь перед агентством стояла задача привлечь молодую аудиторию в России, Белоруссии и других странах СНГ.

Новый бренд разрабатывался одновременно с рецептурой самих конфет. В результате команда проекта представила марку «Заодно», под которой выпускается 13 видов конфет в шоколадной глазури с разными начинками. Для каждого вида в Depot WPF придумали свою историю и проиллюстрировали ее рисунками. Сюжеты есть на пакете с конфетами, а также на отдельной карточке-вкладыше, вложенном в групповую упаковку. Все истории конфеты пронумерованы. Этот номер есть и на групповой упаковке, и на обертке каждой конфеты. Маркетологи и технологи «Коммунарки» работали вместе, поэтому вкус конфет должен соответствовать историям на упаковке.

История для конфет "Заодно №10": Дождь Вот бывает так, что летом идешь по улице в середине дня: жарко, пыльно, народу вокруг полно. И все торопятся по своим делам, деловые, сосредоточенные, по мобильным разговаривают… И вдруг совершенно неожиданно начинается ливень. Зонтов ни у кого нет. Все мокнут, теряются, начинают метаться в поисках укрытия. Те, кто успевают, забиваются под навес автобусной остановки. Заскакивают, отряхиваются, поправляют одежду-прически… Какое-то время стоят и смотрят на стену ливня с довольным видом. А потом начинают робко оглядываться вокруг. Люди встречаются взглядом, смущенно улыбаются, заводят бессмысленный, но приятный разговор о дожде. Кто-то стоит в стороне, улыбается и молчит. А кто-то начинает рыться в сумке, неожиданно достает горсть конфет и угощает ими тех, кто оказался рядом…

«Бренд обращается к людям через иллюстрации и живые истории. Мы понимаем, что у людей разное восприятие: кто-то запомнит яркую картинку, кому-то ближе интересный текст… Мы хотим пообщаться с каждым!», - рассказывает Юлия Пальчикова, руководитель проекта.

История для конфет "Заодно №6": Офис Или сидишь ты на крайне важном и ответственном корпоративном мероприятии. Руководство вашей большой стабильной, стремительно развивающейся компании собрало всех сотрудников в заранее забронированном помещении для презентации маркетинговой стратегии следующего года. Оказавшись между новеньким ассистентом юридического отдела и замом главного бухгалтера, уже четвертый час ты внимательно слушаешь впечатляющие речи руководящего состава о том, каких немыслимых успехов всем вам предстоит добиться. Вначале все присутствующие принимают весьма сосредоточенный вид и не отрывают взгляда от отважных предводителей компании. Когда через пару часов становится понятно, что выступила только половина уважаемых коллег, сидящие рядом люди начинают многозначительно переглядываться. К началу четвертого часа мероприятия половина присутствующих бороздит просторы всемирной сети на своих мобильных устройствах, а оставшаяся часть аудитории из последних сил пытается уловить суть докладов, злобно уставившись на спикера. И вдруг где-то рядом раздается шуршание, кто–то легонько толкает тебя в бок и внезапно у тебя на коленях возникает конфета. Ты с благодарностью поднимаешь взгляд и видишь, что весь твой ряд улыбается и, заговорчески хихикая, жует…

В основу дизайнерской концепции легла тема единения людей, которые испытывают схожие чувства в будничных ситуациях, будь то затянувшееся рабочее совещание или неожиданный ливень.

«В эпоху индивидуализма и разобщенности эта тема показалась нам живой, интересной и важной, — комментирует креативный директор Depot WPF Анастасия Третьякова. — Идеи для упаковок рождались из воспоминаний знакомых, друзей и коллег, из прочитанного в соцсетях. Мы описали самые различные жизненные ситуации, в которых люди становятся ближе друг другу и разделяют настроение, переживания друг друга».

История для конфет "Заодно №13": Лифт Или, к примеру, подходишь в офисе к лифту, а там уже целая толпа. Кнопка упрямо светится, не оставляя надежды на вызов. Пока ты ждешь, невольно прислушиваешься к разговорам вокруг. Пара слева от тебя обсуждает неожиданный выигрыш в лотерею – не очень крупный, но несомненно приятный. Ты давно перестал верить в такие истории и мысленно удивляешься и даже радуешься. Посматривая на своих соседей, ты обнаруживаешь, что они тоже прислушиваются к разговору и лица их тоже оживляются. Неожиданно девушка, стоящая позади тебя, гордо сообщает, что у нее тоже случилось сегодня приятное событие – ей сделали предложение. В толпе раздаются поздравления. Двери лифта, наконец, открываются, и толпа затекает внутрь. И когда высокий парень, зажатый в середине, объявляет о своем сегодняшнем повышении, лифт заполняется восторженными возгласами, а затем все сходятся на том, что день сегодня у всех прекрасный. И вдруг кто-то у задней стены замечает, что сегодня, между прочим, пятница тринадцатое, и все разражаются смехом. Когда двери лифта открываются на верхнем этаже, люди расходятся по своим делам, но в глазах у них продолжают светиться улыбки…

История для конфет" Заодно №7": Аттракционы А еще у тебя есть друзья, которые отказываются быть взрослыми людьми, несмотря на все объективные предпосылки. Время от времени им удается втянуть тебя в какую-нибудь авантюру под предлогом нерушимости дружбы. Например, безоблачным летним днем им приходит в голову идея посетить парк аттракционов. И, конечно, их не интересуют заводные лошадки и розовые слоники. Им хочется настоящего экстрима! И вот уже совершенно неожиданно для самого себя ты стоишь в огромной очереди, чтобы ощутить всю прелесть свободного падения с самой высокой во всем парке конструкции. Глядя из под ладони вверх на узкую петляющую колею, ты цепенеешь от ужаса и под благовидным предлогом пытаешься тихо слинять от своей безумной компании. Но не тут-то было! Ты беспомощно озираешься вокруг в поисках понимания и поддержки. И внезапно находишь все это во взгляде стоящей в очереди неподалеку девушки. Она обреченно продвигается на пару шагов вперед, подталкиваемая в спину торжествующей подружкой. Ты нащупываешь в кармане конфету и, ободряюще подмигивая, протягиваешь ей. Она отвечает тебе искренней благодарной улыбкой. И ты чувствуешь, что тебе совсем не страшно и даже, наверное, весело…

Состав творческой группы

«Коммунарка» (клиент)

Руководитель проекта: Юлия Пальчикова

Генеральный директор: Иван Иванович Данченко

Директор по маркетингу: Светлана Гонтарева

Главный технолог производства: Оксана Близнюк

Специалист сектора упаковки: Андрей Заикин

Depot WPF (креатив)

Руководители проекта: Наталья Ступакова, Наталия Блошенкова

Кретивные директора: Алексей Фадеев, Анастасия Третьякова

Копирайтер: Анастасия Третьякова

Арт-директор и иллюстратор: Вера Зверева

Дизайнеры: Вадим Брыксин, Никита Иванов

Пре-пресс: Виталий Гавриш, Антон Минаев