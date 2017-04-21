Наталия Пономарева и Ольга Звягина вывели на рынок собственный бренд пряностей

Арт –директор Наталия Пономарева и креативный продюсер Ольга Звягина запустили собственный бренд – коллекцию пряностей и декора Kitchen Ceremony. По задумке авторов проекта пряности должны стать настоящим украшением кухни.

Наталия Пономарева и Ольга Звягина работают в агентстве IQ Marketing – арт-директором и креативным продюсером соответственно. Долго работая над созданием чужих брендов, девушки, в конце концов, решились на собственный проект.

Как рассказывают создательницы бренда, идея пришла внезапно: «Мы искали что-то, что лежало бы на стыке любви к путешествиям, дизайну и органическим продуктам. При этом мы все время держали в голове рациональные критерии, которым должен соответствовать будущий проект - он должен быть реализуем и не требовать сверх вложений. Мы также стремились найти новую нишу на рынке. И, конечно, мы старались создать такой продукт, которым нам самим хотелось бы пользоваться, - красивый и качественный. Так родилась идея разработать коллекцию пряностей и предметов декора Kitchen Ceremony».

Ольга и Наталия создавали бренд 5 месяцев. За это время они зарегистрировали компанию, разработали дизайн упаковки, название, нашли поставщиков и запустили интернет-магазин. Первая коллекция пряностей посвящена Грузии. В основе концепции бренда – идея о том, что красота может превратить рутину в эстетическую церемонию. Авторы проекта уверены, что нашли новую нишу в сегменте пряностей. «Наш продукт для тех, кто готовит, возможно, не так часто, но ждет этого события и наслаждается процессом», - объясняют креативщицы.

Перед Ольгой и Наталией стояла задача разработать не только красивую, но и практичную упаковку – чтобы вкус пряностей оставался таким же, как сразу после помола. Поэтому все пряности продаются в швейцарских флаконах из темно-фиолетового стекла. Чтобы подчеркнуть ориентацию бренда на премиальный сегмент, девушки выбрали зауженные шрифты, лаконичный стиль и уделили особое внимание деталям. Пряности Kitchen Ceremony продаются через сайт и вскоре появятся в магазине органических продуктов «Амбар».

Состав творческой группы

Дизайн: Наталия Пономарева и Павел Дубов

Партнёр и креативный продюсер: Ольга Звягина