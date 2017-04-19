Иллюстрации предоставлены пресс-службой
РА «Восход» вывело на рынок новый бренд крафтового пива. Команда агентства разработала авторские иллюстрации, которые легли в основу айдентики бренда. Герои принтов – трое друзей и их пес породы корги - на каждой этикетке попадают в удивительные приключения.
Креативщики агентства «Восход» решили создать вокруг бренда Alibi атмосферу веселых и необычных приключений. В центре иллюстраций - Сумасшедший Ли, Смелый Боб и Джонни-Любовник, а также их верный товарищ, пес породы корги. Каждая этикетка, постер, бирдекель – это новое приключение героев. На принтах множество незаметных на первый взгляд деталей. Герои сражаются с чудовищами, опускаются в морские глубины и покоряют космос. В любом случае их вечеринка никогда не будет скучной.
Состав творческой группы
Alibi Craft Beer (клиент)
Павел Петров
РА «Восход» (креатив)
Арт-директор: Владислав Деревянных
Копирайтеры: Дарья Овечкина, Антон Рожин
Дизайнер и иллюстратор: Яна Ахметшина
Менеджеры проекта: Павел Скосырский, Елена Парфун