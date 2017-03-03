Традиционная подборка кейсов от российских агентств

Sostav представляет традиционный обзор новых работ в области дизайна упаковки, созданных отечественными агентствами. Мы собрали последние кейсы в области дизайна упаковки, который призван привлечь внимание потребителей к продукции на полках магазинов.

Брендинговое агентство :OTVETDESIGN обновило дизайн упаковки серии медицинских препаратов Полисн. Специально для марки дизайнеры разработали систему символов, с помощью которых легко маркируются все лекарства линейки. «Система проста для запоминания — в ней небольшое количество элементов, смысл которых интуитивно понятен. Минималистичный дизайн акцентирует внимание на главном — инструкции», - рассказывают авторы проекта.

Команда агентства Fabula Branding провела рейсталинг «Полоцких хлебцов» для ОАО «Витебскхлебпром» (филиал «Полоцкий хлебозавод»). В основу новой концепции легли лаконичность, фотостиль и работа с цветом. Дизайнеры решили сделать акцент на цветовую кодификацию - массивную заливку цветом.

Агентство Max Brandson представило дизайн упаковки готовых блюд «Натурбуфет» компании FOOD Zavod. Команда проекта решила сделать акцент на современной инфографике и на аппетитных фотографиях. Дополнительно, по согласованию с Продюсерским Центром Андрея Кончаловского, была разработана линейка с маркой «Едим дома» с фотографией автора рецептов Юлии Высоцкой.

Брендинговое агентство A.STUDIO обновило дизайн упаковки лимонадов «Ключель». Производитель решил охватить молодую аудиторию от 18 лет в среднем ценовом сегменте. Однако потребители зачастую воспринимают лимонад как детский напиток. Команда агентства должна была развеять это представление и разработать модный современный дизайн. «Этот стиль можно описать как поп-арт, в сочетании с барной культурой и эстетикой летнего пляжного отдыха», - пишут авторы проекта.

Дизайн для весенней коллекции шоколадных конфет LINDOR разработали специалисты агентства Ural Branding Company. Упаковка конфет представлена в красном и розовом цвете.

«Трехгорное» и футбольный клуб «Спартак» запустили совместный проект – линейку пива «Звезды “Спартака”». На банках пива дизайнеры поместили фотографии культовых футболистов клуба. Упаковку разработало брендинговое агентство Dutch Design House. На банках с фоном в виде кирпичной стены расположены изображения звезд-легенд в технике граффити, тексты с интересными историческими фактами, высказывания основателей и легендарных тренеров клуба, а также фольклорная спартаковская речёвка.

Специалисты агентства STUDIOIN представили дизайн водки «Русский харакетр». Работая над проектом, дизайнеры хотели создать образ хладнокровного мужского напитка. Поэтому упаковка получилась рельефной, с резко очерченной формой и минималистичной этикеткой.

В преддверии весенних праздников Depot WPF разработало для бренда минеральной воды «Боржоми» key-visual и дизайн промоупаковки. Перед специалистами агентства стояла задача закрепить на ассоциативном уровне «Боржоми» с потреблением в праздничные дни и после них. Команда проекта остановилась на решении, включающем атрибуты всех трёх праздников и яркий жёлтый стикер. Он словно напоминает покупателям, проходящим мимо полки магазина, что они пришли сюда за минеральной водой.

Для бренда минеральной воды MEVER агентство Depot WPF провело редизайн минеральной воды и представило новый вариант упаковки - стеклянную бутылку - для распространения в сфере HoReCa. Обзор на Sostav.

Легендарный бренд сока J7 (Вимм-Билль-Данн, PepsiCo) объявил о смене позиционирования. Творческая команда агентства Dragon Rouge обновила логотип бренда. Слоган рекламной кампании («Подъем, настроение!») также должен отражать новое позиционирование J7 - позитивный настрой. Ключевой элемент нового дизайна упаковки – большие яркие фрукты. Рисунки на упаковке иллюстрируют радостные моменты из повседневной жизни. Фрукты вверху рисунков напоминают солнце («солнце-фрукты»). Обзор на Sostav.

Творческая команда брендингового агентства KIAN представила новый дизайн упаковки бытовой техники Scarlett. Первыми обновленную упаковку получили чайники и блендеры. Также бренд получил новое позиционирование на рынке от команды Scarlett. Обзор на Sostav.

Брендинговое агентство Getbrand разработало позиционирование, нейминг и дизайн упаковки для нового бренда продуктов национальной кавказской кузни «Лавка Ладо». Авторские иллюстрации выполнены московской художницей Машей Титовой.