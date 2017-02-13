Агентство KIAN разработало для бренда бытовой техники новую упаковку



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Творческая команда брендингового агентства KIAN представила новый дизайн упаковки бытовой техники Scarlett. Первыми обновленную упаковку получили чайники и блендеры. Агентство также скорректировало позиционирование бренда на рынке.

Перед началом проекта маркетологи провели исследования в 27 городах страны, чтобы выяснить, как бренд Scarlett воспринимается аудиторией. Над новым дизайном упаковки работали специалисты брендингового агентства KIAN. Команда проекта хотела представить яркий запоминающийся стиль.

В рамках нового позиционирования, которое совпало с 20-летним юбилеем компании, был представлен новый слоган: «Scarlett – техника, с которой удобно».

«Технологии и эмоции – вот каким мы видели визуальный образ Scarlett, – рассказывает арт-директор группы компаний KIAN Роман Беличенко. – Именно этот посыл стал отправной точкой в работе над проектом. Мы просто убрали все лишнее и, сохранив историю компании, привнесли в нее элементы новой стратегии. Нас вдохновляли модульные дома и в особенности кухни, где каждый человек может максимально эффективно использовать пространство вокруг себя», - рассказал арт-директор группы компаний KIAN Роман Беличенко.

«Изменения коснулись не только упаковки, прежде всего была произведена коррекция позиционирования, где основным дифференцирующим свойством стало удобство использования», - отметила Алена Персиянинова, руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании Scarlett.