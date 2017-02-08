Агентство Depot WPF и группа компаний «Рычал-Су» обновили дизайн упаковки минеральной воды



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

Команда агентства Depot WPF провела редизайн минеральной воды MEVER и представила новый вариант упаковки, стеклянную бутылку, для распространения в сфере HoReCa.

Клиент («Рычал-Су») поставил перед специалистами Depot WPF следующую задачу: выделить MEVER на фоне конкурентов и сделать бренд заметным на полках супермаркетов. Кроме того, бренд-команда «Рычал-Су» хотела избавиться от абстрактности в дизайне бутылки, изменив неясные очертания облаков на более понятные иллюстрации. При этом авторы проекта стремились сохранить преемственность в дизайне упаковки.

«Мы решили сделать акцент на логоблоке: он стал больше, заметнее и ярче, крупный красный акцент привлекает внимание и запоминается, — рассказала руководитель проекта Татьяна Шибалкина. — Вместо абстрактных облаков появилась иллюстрация горной местности, окружающей завод MEVER. Она создана на основе реальных фотографий, сделанных командой «Рычал-Су» около завода».

Кроме того, авторы унифицировали написание MEVER. Раньше на бутылке было два варианта названия, на английском и на русском языке. Теперь на обеих сторонах бутылки остался только вариант латиницей. Представители коммерческого департамента ГК «Рычал-Су» отметили, что редизайн бренда повысил объемы продаж минеральной воды до 50%. Дизайнеры Depot WPF также представили новый формат упаковки, раннее не использовавшийся брендом. Теперь в сфере HoReCa минеральная вода MEVER продается в стеклянных бутылках.

Состав творческой группы:

Depot WPF

Руководители проекта: Татьяна Шибалкина, Ксения Тарасова

Креативный директор: Алексей Фадеев

Дизайнеры: Станислав Неретин, Алина Козеева, Виталий Гавриш, Ирина Коротич

Пре-пресс: Антон Минаев