Компания представила новый дизайн упаковки, слоган и логотип сокового бренда



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Легендарный бренд сока J7 (Вимм-Билль-Данн, PepsiCo) объявил о смене позиционирования. Линейка соков получила новый слоган, логотип и упаковку. Кроме того, на экранах телевизоров появится новая рекламная кампания, креативную концепцию которой разработала команда агентства Родная речь. Подробнее о масштабных изменениях бренда - в материале Sostav.

В этом году бренду J7 исполняется уже 23 года. Это первый национальный соковый бренд в России, который появился в 1994 году в Лианозовском молочном комбинате компании «Вимм-Билль-Данн». В то время на продовольственном рынке России еще не существовало брендов, и отечественные производители предпочитали продавать соки в трехлитровых стеклянных банках.

J7 стал первым российским соком, выпущенным в герметичной картонной упаковке. Изначально продуктовая линейка состояла из семи вкусов, что и легло в основу названия бренда J7 – Seven Juices (Семь соков). В 2011 в состав компании PepsiCo вошла «Вимм-Билль-Данн», а вместе с ней и J7.

В 2017 году производители решили обновить соковый бренд. В основе нового позиционирования – позитивные эмоции. Бренд призывает потребителей сохранять хорошее настроение целый день. Креативную концепцию рекламной кампании разработало рекламное агентство «Родная Речь» (группа Leo Burnett). За продакшн отвечала студия «Даго Пикчерз» под руководством режиссера Хулио дель Аламо (Julio del Alamo).

Творческая команда агентства Dragon Rouge обновила логотип бренда. Слоган рекламной кампании («Подъем, настроение!») также должен отражать новое позиционирование J7 - позитивный настрой. Ключевой элемент нового дизайна упаковки – большие яркие фрукты. Рисунки на упаковке иллюстрируют радостные моменты из повседневной жизни. Фрукты вверху рисунков напоминают солнце («солнце-фрукты»).

«Новое позиционирование и визуализация подчеркивают яркую индивидуальность бренда и упрощают навигацию по вкусам для наших покупателей, которым теперь будет легче ориентироваться в ассортименте бренда на полке магазинов. Каждый J7 имеет свой цвет и визуальные элементы, отвечающие определенному вкусу», - рассказал о проекте коммерческий директор соковой категории Евгений Капустин.

В рамках рекламной кампании креативное агентство «Родная Речь» также разработало серию ТВ-роликов. Среди героев ролика – представители древних племен Майя. Майя, как известно, чтили культ солнца. По сюжету они радуются солнцу, и расстраиваются, когда его нет. К счастью, Майя находят решение и строят гигантскую солнце-выжималку. С помощью солнце-выжималки Майя собирают солнечную энергию и сохраняют прекрасное расположение духа.

Состав творческой группы

«Родная Речь» (Leo Burnett Group Russia) (креатив)

Студия «Даго Пикчерз» (продакшн)

Режиссер – Хулио дель Аламо (Julio del Alamo)