В минувшие выходные миллионы телезрителей Америки стали свидетелями финала Суперкубка по американскому футболу (Super Bowl), который принес победу команде "Патриотов" - New England Patriots. Игра за звание чемпиона футбольной лиги NFL давно переросла из спортивного шоу в неофициальный национальный праздник: на протяжении нескольких поколений она привлекает десятки миллионов американцев и рекламодателей, которые устраивают настоящую битву креативной рекламы.

Традиционно Sostav делится самой яркой и запоминающейся рекламой этого года.

Финал Суперкубка всегда собирает огромную аудиторию и привлекает большие рекламные бюджеты. Впрочем, значительного роста цен в этом году не наблюдается. Если в 2016-м средняя стоимость 30-секундного спота во время прямой трансляции финального матча составляла 4,8 млн долларов, то в 2017-м она составляет 5 млн.

Продажи инвентаря продолжались до последнего. По информации AdAge, в прошедший уикенд Fox все еще искал покупателей. Впрочем, ситуацию нельзя назвать беспрецедентной. Предыдущий вещатель, CBS, распределил практически все рекламное время к ноябрю 2015 года, но за два дня до начала Super Bowl у него оставалась пара слотов. Аналогичным образом обстояли дела у NBC — телекомпания закрыла последние сделки незадолго до финала. ПОДРОБНЕЕ

Спонсором шоу в этом году вновь стала компания Pepsi. Открыла финал NFL популярная певица Леди Гага. Обладательница шести наград Grammy выступила на Pepsi Zero Sugar Super Bowl Halftime Show. Компания поделилась промо-видео, посвященному выступлению певицы. Pepsi также подготовил для трансляции рекламный ролик для своего бренда премиальной воды LifeWTR.

FMCG

Бренд: Mr. Clean

Кампания: Cleaner of Your Dreams

Креатив: Leo Burnett Toronto

Бренд: Tide

Креатив: Saatchi & Saatchi

Бренд: Febreze

Кампания: Halftime #BathroomBreak

Креатив: Grey New York

Бренд: It's A 10 Hair Care (косметический бренд товаров по уходу за волосами)

Кампания: "Четыре года" ("Four Years")

Креатив: Havas Edge

Автомобили

Бренд: Mercedes

Кампания: "Беспечный ездок" (Easy Rider)

Креатив: Antoni (Германия) и Merkley + Partners (США)

Режиссер: Джоэл и Итан Коэн

Бренд: Kia Motors

Кампания: "Путешествие героя" (Hero’s Journey)

Креатив: David&Goliath

Режиссер: Matthijs Van Heijningen

Бренд: Audi

Кампания: "Дочь" (Daughter)

Креатив: Matthijs Van Heijningen

Режиссер: Aoife McArdle

Бренд: Lexus

Кампания: "Человек и машина" (Man and Machine)

Креатив: Team One

Бренд: Honda

Кампания: "Школьные альбомы" (Yearbooks)

Креатив: RPA

Бренд: Ford

Кампания: "Двигайся дальше" (Go Further)

Бренд: Turkish Airlines

Кампания: "Морган Фримен" ("Morgan Freeman")

Еда и напитки

Бренд: Budweiser

Кампания: Born The Hard Way

Креатив: Anomaly

Режиссер: Крис Сэрджент

Бренд: Coca-Cola

Кампания: Love Story

Бренд: Snickers

Креатив: BBDO New York

Тизер

Полная версия



Бренд: KFC

Кампания: Georgia Gold

Креатив: Wieden + Kennedy

Бренд: Skittles

Кампания: "Романтика" (Romance)

Креатив: adam&eveDDB

Бренд: Wendy’s

Кампания: Cold Storage

Креатив: VML

Бренд: Bud Light

Креатив: Wieden + Kennedy

Бренд: LifeWTR (премиум-бренд воды PepsiCo)

Кампания: Inspiration Drops

Режиссер: Роберт Стромберг

Бренд: Avocados from Mexico

Кампания: #AvoSecrets

Бренд: Under Armour

Кампания: "Легенда о Томе Брэди"("The Legend of Tom Brady")

Креатив: Droga5

Техника и телеком

Бренд: Intel

Кампания: Brady Everyday

Бренд: Sprint (американский телеком-оператор)

Креатив: Droga5

Бренд: TurboTax (производитель ПО)

Кампания: Humpty Fall

Креатив: Wieden + Kennedy

Бренд: T-Mobile

Кампания: #NSFWireless

Креатив: Publicis

Интернет

Бренд: Wix

Креатив: Tzeffrey + Tzanetos

Режиссер: Луи Летерье

Режиссерская версия

Бренд: GoDaddy (крупнейший в мире регистратор доменных имён)

Кампания: The Internet Wants You

Креатив: Bullish

Бренд: Squarespace (хостинг)

Кампания: Get Your Domain Before It’s Gone

Креатив: John x Hannes

Бренд: World of Tanks

Кампания: Teensy House Buyers

Агентство: Mekanism

Бренд: Mobile Strike (игра в стиле экшн от Machine Zone)

Креатив: 215McCann

Бренд: National Geographic

Кампания: Bad Romance

Ритейл

Бренд: 84 Lumber (продавец строительных материалов)

Кампания: "Весь путь" ("The Entire Journey")

Креатив: Brunner in Pittsburgh