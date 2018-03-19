Холдинг обсуждает производство новых сезонов с собственником студии Yellow, Black & White Александром Кармановым

«СТС Медиа» договорился о возврате библиотеки сериалов Yellow, Black & White (YBW) с новым собственником студии Александром Кармановым. Сделка включает в себя сериалы канала, в том числе флагманскую для СТС «Кухню», которая уже снова появилась в эфире, сообщает «Коммерсант».

О планах «СТС Медиа» выкупить обратно основную часть библиотеки студии Yellow, Black & White у Solaris Promo Production Александра Карманова стало известно ещё в прошлом году. Тогда его структуры договорились с «СТС Медиа» об условиях возврата холдингу библиотеки телепроектов студии YBW, включая «Кухню», «Отель «Элеон» и др. Права на проекты исторически принадлежали YBW, а последние несколько месяцев — совместной компании YBW и Карманова. Теперь они будут поэтапно возвращаться на СТС. «Кухня» уже поступила в его распоряжение и вновь идет в эфире.

СТС не только получит библиотеку, но и планирует заказывать продолжение ситкомов «Кухня», «Отель «Элеон» и «Ивановы-Ивановы». Производить их для СТС предложил Александр Карманов, при этом СТС может получить в собственность права на новый контент.

Напомним, YBW десять лет делала контент для СТС, но в 2017 году отношения партнеров ухудшились, и YBW объединила бизнес с Solaris Promo Production Александра Карманова — давним партнером холдинга «Газпром-медиа». Тогда «Газпром-Медиа» готовился к запуску нового телеканала «Супер», в основу программной сетки которого должны были войти сериалы и шоу продюсерской компании Yellow, Black and White.

Позже холдинг консолидировал 100% Comedy Club и контроль в ТНТ Club, а также получил долю в Start и обязательства YBW по производству контента — теперь уже для входящего в «Газпром-медиа» канала «Супер». СТС болезненно воспринял уход библиотеки, так как считал популярные сериалы, на основе которых конкуренты планировали развивать «Супер», исторически своими.