На момент сделки производителя телеконтента оценили в 13,7 млрд рублей

Холдинг «Газпром-Медиа» стал единственным владельцем Comedy Club Production, самого дорогого российского производителя телевизионного контента, сообщает РБК.

У Comedy Club Production вновь изменилась структура собственности. В декабре 2017 года российское ООО «Парнас-Медиа», на 100% принадлежащее ООО «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение», стало единственным владельцем кипрской TCT Production Ltd, свидетельствуют данные кипрского реестра компаний. В результате этой сделки «Газпром-Медиа» консолидировала 100% продюсерской студии Comedy Club Production — поставщика контента для канала ТНТ (шоу Comedy Club, Comedy Woman, «Танцы», сериал «Интерны» и др.).

Ранее холдингу принадлежало 74,99% Comedy Club ProductionВ феврале 2015 года студия была оценена в 16,7 млрд руб. На момент сделки 74,99% Comedy Club Production Holdings (Cyprus) Ltd медиахолдинг оценил почти в 10,3 млрд руб., а всю компанию, соответственно, в 13,7 млрд руб. Почти 7,5 млрд руб. были перечислены сразу, оставшиеся 2,8 млрд руб. выплачивались в течение последующих трех лет при достижении менеджментом Comedy Club Production целевых показателей. Представитель «Газпром-Медиа» отказался от комментариев.