Холдинг хочет вернуть обратно некоторые телефраншизы, в том числе «Крыша мира», «Светофор», «Даёшь молодёжь»

Холдинг «СТС Медиа» выкупает обратно основную часть библиотеки студии Yellow, Black & White у Solaris Promo Production Александра Карманова, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к холдингам.

Ранее Solaris приобрел контент YBW в интересах субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ), готовящегося с января запустить канал «Супер». Эта библиотека должна была стать основой его сетки. Однако «СТС Медиа» хочет вернуть обратно некоторые телефраншизы, которые ещё можно амортизировать, такие как «Крыша мира», «Светофор», «Даёшь молодёжь» и другие.

Гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко не возражает против такой продажи. По его словам, принципиальное решение принято, сделка идет, но уже за меньшие деньги, чем платила Solaris.

Продюсеры называют эту историю беспрецедентной для рынка. YBW долгие годы производила контент для СТС, создав ряд успешных ситкомов и шоу. При этом СТС не забирал все права на них, а покупал определенное число показов. YBW была заинтересована в продаже «СТС Медиа» и годами ждала предложения. В итоге YBW дождалась выгодного предложения от ГПМ РТВ и Solaris.

Несмотря на то, что «СТС Медиа» удалось вернуть библиотеку YBW, студия все равно планирует дальше работать с ГПМ РТВ. Она доснимет для СТС продолжение сериала «Ивановы-Ивановы», а дальше будет продюсировать «Супер» и снимать для него премьеры. Близкий к «СТС Медиа» собеседник говорит, что библиотеку YBW еще можно монетизировать на разных каналах холдинга.

Источник, близкий к «Газпром-медиа», утверждает, что холдинг изначально и не планировал строить канал на библиотеке YBW, «Супер» создается как самостоятельный эфирный канал. На запуске в сетке вещания будут зарубежные проекты, полный метр и анимация — все это сейчас закупает YBW, плюс несколько других проектов, на которые у студии остались права. Кроме того, на «Супер» перейдет часть библиотеки ТНТ, включая несколько премьер, о которых канал уже сегодня планирует объявить рекламодателям. Сейчас у YBW в запуске четыре сериала для «Супер», всего на 2018 год намечено 10–12 премьер.