Предписание ФАС признали недействительным, но вопрос о законности действий Сергея Серезлеева и его комитета остается открытым

Арбитражный апелляционный суд Москвы постановил, что торги на размещение наружной рекламы в Петербурге были проведены в рамках закона. Суд отменил решение нижестоящей инстанции, которая в споре между комитетом по печати Смольного и ФАС поддержала ведомство, сообщает «Коммерсант».

Власти Санкт-Петербурга добились отмены требования ФАС, ставившего под угрозу итоги масштабных торгов на размещение наружной рекламы, приносящей городскому бюджету 1,13 млрд руб. в год. Комитет обжаловал предписание антимонопольного ведомства приостановить торги и исправить конкурсную документацию. Представители Смольного в суде настаивали, что ФАС вынесла свое решение в поддержку шести компаний, которые изначально не подавали заявок на участие в конкурсе, причем уже после того, как его организаторы устранили нарушения, ранее выявленные ФАС.

ФАС посчитала нарушением, в частности, введение на торгах верхней ценовой планки. В Смольном же таким образом рассчитывали не допустить необоснованного завышения цены и последующего невыполнения обязательств победителем, как это неоднократно происходило после аналогичных торгов в Москве.

Сергей Серезлеев, глава комитета по печати Петербурга, сообщил, что был изначально уверен в положительном результате. Он уже подал в Пресненский райсуд Москвы иски к ФАС об отмене штрафов, наложенных на него за проведение торгов. При этом вопрос о законности действий чиновника и возглавляемого им комитета, игнорировавших решение ФАС, остается открытым.

«Мы намерены и в дальнейшем отстаивать права потенциальных участников конкурса, которые намеревались подать заявки на участие в нем после устранения организатором торгов всех нарушений. Решение о подаче кассационной жалобы будет принято после ознакомления с полным текстом судебного решения»,– сообщил заместитель главы ФАС Рачик Петросян.

Напомним, торги на право размещения наружной рекламы прошли в Петербурге летом 2017 года без разрешения. В комитете по печати объясняли это нежеланием затягивать легализацию рынка наружной рекламы, который находился вне правового поля на протяжении четырех лет. Вся реклама в городе была установлена без договоров, что ставило под угрозу ее размещение и ситуацию на рынке накануне президентских выборов.

В ФАС полагали, что комитет по печати выставил слишком неопределенные требования к составу заявок и требовали отменить результаты торгов. Ведомство подало иски о расторжении контрактов Смольного с девятью операторами на размещение 8,55 тыс. конструкций на десять лет за 1,13 млрд руб. в год. Кроме того, ФАС оштрафовала главу комитета по печати Петербурга Сергея Серезлеева на 13 тыс. руб. за невыполнение в срок законного предписания надзорного органа и нарушение процедуры торгов.