Однако Смольный планирует обжаловать решение арбитража



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Арбитражный суд Москвы встал на сторону Федеральной антимонопольной службы в споре со Смольным о размещении наружной рекламы, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главу комитета по рекламе общественной организации «Деловая Россия» Илью Котова.

Дело в том, что ещё летом ФАС предписала приостановить конкурс на право размещения наружной рекламы в Петербурге. Ведомство выдала комитету по печати, который выступил организатором конкурса, предписание изменить его условия и провести процедуру заново. Однако это требование было проигнорировано. Комитет решил обжаловать его в суде, но выбрал победителей, не дожидаясь решения.

Арбитражный суд решил, что доводы Смольного необоснованны и в иске отказал, признав предписание антимонопольного ведомства обязательным к исполнению. «Это означает, что торги проведены с нарушениями и их итоги должны быть пересмотрены», — отметил Илья Котов.

Однако глава комитета по печати Сергей Серезлеев сообщил, что комитет будет обжаловать решение арбитражного суда. По его словам, если апелляция и последующие инстанции оставят в силе решение ФАС, расторгнуть заключенные договоры с операторами можно будет только в судебном порядке. «Пересматривать итоги торгов мы не планируем», — сказал он.

Ранее ФАС уже возбудила административное производство и против самого Сергея Серезлеева. Поводом послужило заключение договоров с победителями торгов по размещению наружной рекламы.