Конкурс на право размещения наружной рекламы в Санкт-Петербурге проходит вопреки предписаниям ФАС



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Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга рассмотрел заявки на участие в торгах на право размещения наружной рекламы. Конкурсы по самым крупным лотам — на 1,343 млрд. рублей и 961,7 млн. рублей — признаны несостоявшимися, поскольку на участие в них подали по одной заявке, следует из конкурсной документации, опубликованной в пятницу вечером. С компаниями «Реклама Центр» (лот 1 на 1,343 млрд.) и «РингРоадМедиа» (лот 2 на 961,7 млн.) будут заключены 10-летние контракты.

Торги состоятся по нескольким лотам из-за подачи только одной заявки на часть конкурсов. Самый крупный из них — лот 3 на 918 млн. рублей, за который поборются компании «Постер» и «РУАН».

Напомним, рынок наружной рекламы в Петербурге с 2013 года существовал вне правового поля, конструкции участниками рынка эксплуатировались без договоров. Смольный 2 июня 2017 года объявил о торгах на право аренды 9,3 тыс. рекламных конструкций сроком на 10 лет. На 23 лота от участников рынка поступило 40 предложений.

Торги на право размещения наружной рекламы в Санкт-Петербурге проходят вопреки требованиям Федеральной антимонопольной службы России внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок приема заявок.

ФАС рассмотрела 27 жалоб на комитет и установила, что порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составлен ненадлежащим образом. Во-первых, нарушен критерий выбора по ценовому предложению. Во-вторых, неверно установлено ограничение в конкурсной документации по критерию «Объем размещения социальной рекламы». Остальные критерии, оцениваемые при сопоставлении заявок на участие в рассматриваемом конкурсе, также содержат, по мнению ведомства, неопределенные формулировки и неадминистрируемые требования к составу заявок.

Чтобы оспорить требования антимонопольщиков, Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга подал иск к ФАС в Арбитражный суд Москвы. Рассмотрение дела в арбитраже состоится только 28 сентября.