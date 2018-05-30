Основатель WPP не собирается уходить на заслуженный отдых

Если вы думали, что с внезапным уходом сэра Мартина Соррелла из WPP его карьера завершилась, подождите. Медиаменеджер не собирается на пенсию: вместо этого он начинает выстраивать новый международный бизнес, завязанный на коммуникационных услугах.

Первыми информацию о планах Соррелла обнародовал Sky News, потом пришло официальное подтверждение. На сайте Лондонской биржи появилось сообщение фирмы Derriston Capital о поглощении S4 Capital, инвестором которой является бывший глава WPP.

S4 Capital недавно привлекла 51 млн фунтов стерлингов, большую часть вложил лично Соррелл. Компания планирует расширяться, в первую очередь за счет поглощений, и инвесторы готовы предоставить ей на эти цели более 150 млн фунтов. Медиаменеджер занял должность исполнительного директора в новой организации. По условиям сделки Derriston Capital, которая является cash shell («публичной оболочкой»), сменит название на S4 Capital.

«S4 Capital — компания, которая нацелена на создание международного коммуникационного бизнеса, ориентированного на рост. Здесь есть прекрасные возможности для развития технологий, данных и контента. С нетерпением жду осуществления этого», — заявил Соррелл.

Основатель WPP создал S4 Capital в мае 2018 года. Он инвестировал в компанию 39,9 млн фунтов, еще 11 млн привлек от институциональных и других инвесторов. Сейчас руководство изучает возможность приобретения других активов. Партнерами Соррелла стали Пол Рой и Руперт Фор Уокер — они будут назначены неисполнительными директорами S4 Capital. 71-летний Рой, как уточняется, имеет богатый опыт в банковской сфере и в управлении активами. 70-летний Уокер занимался консалтингом, в частности, помогал WPP при покупке JWT, Ogilvy & Mather и Cordiant.

Напомним, Соррелл покинул WPP после 33 лет руководства рекламным холдингом. Он был самым «долгоиграющим» руководителем компании из списка FTSE 100. Его уход был связан с расследованием, начатым по инициативе Совета директоров WPP. Топ-менеджера подозревают в противоправном поведении и неправомерном использовании активов компании.