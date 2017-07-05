Медиакомпании РФ продолжают экспансию китайского рынка, начатую в 2016 году



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В рамках визита главы КНР Си Цзиньпина в нашу страну российские медиакомпании заключили ряд важных соглашений о распространении контента на китайском рынке, среди них и запуск российского телеканала “Катюша”в Китае. Отечественный бизнес начал активно осваивать медиарынок КНР недавно, серьезным шагом в этом направлении стало партнерство “Газпром-Медиа Холдинга” с китайскими медиакомпаниями в 2016 году.

Телеканал "Катюша" познакомит с КВН и товарами из РФ

Вчера, 4 июля, “Первый канал” и Центральное телевидение Китая объявили о запуске первого российского телеканала "Катюша" в КНР, который начнет вещание в 2017 году и в перспективе может охватить всю территорию этой страны.

Контент нового канала — лучшие российские культурные, познавательные и просветительские программы, а также музыкальные, такие как "Ледниковый период", концерты российских исполнителей, мультфильмы и китайский аналог КВН.

По словам генерального директора “Первого канала” Константина Эрнста, реклама на канале “Катюша” поможет продвижению российских товаров на китайском рынке, пишет РБК.

В КНР увидят российские мультфильмы, ТВ и онлайн-контент

Еще одна важная договоренность для телерынка — это меморандум о сотрудничестве между Национальной Медиа Группой (НМГ), “СТС Медиа” и китайским медиахолдингом Huace Film&TV в области производства контента для телевидения РФ и КНР. Партнерство подразумевает совместное производство и обмен форматами контента, готовыми программами и сериалами, адаптации в локальные версии.

Россия и Китай реализуют два мультипликационных проекта. Российская компания “Смешарики” (уже продвигает в странах Азии свои бренды “Смешарики”, “Малышарики” и “Пин-код”) и китайский медиахолдинг CCTV заключили соглашение о создании совместного мультсериала “Крош и Панда”.

Также о дистрибуции культового российского мультфильма “Маша и Медведь в Китае и производстве брендированных товаров договорились производитель этого мультсериала SPB TV и китайская Shanghai Media Group.

Сотрудничество российских и китайских медиакомпаний не ограничится договоренностями, достигнутыми во время пребывания лидера КНР в России. Группа компаний Rambler&Co и Alibaba Culture Communication начали переговоры о разработке платформы для дистрибуции развлекательного и информационного интернет-контента между Россией и Китаем.

Российский “Газпром-Медиа" уже заглянул в Китай

Попытку экспансии китайского медиарынка уже предпринимали, в частности, одна из крупнейших российских медиакомпаний “Газпром-Медиа Холдинг”. Еще в 2011 году было анонсировано совместное предприятие Comedy Club Production (входит в ГПМ) и китайских партнеров для продвижения в КНР адаптированных Comedy Сlub, Comedy Club Woman, "Наша Russia", "Универ", "Интерны" и "Дом-2". В пресс-службе “Газпром-Медиа Холдинга” пояснили, что на данный момент не располагают информацией о судьбе этого проекта.

В 2016 году, как уточнили Sostav.ru в ГПМ, партнерами холдинга стали Шанхайская медиа-группа, компании “Жэньминьван”, Baidu, China Film Group, Пекинское кабельное телевидение (BGCTV) и China Central Television (CCTV). Например, тогда канал ТНТ (входит в ГПМ) продал китайской медиакомпании JSBC оригинальный формат ситкома "Интерны".

“Это первый случай адаптации российского сериала для Китая. Сейчас коллеги из Jiangsu (Цзянсу) Broadcasting Corporation адаптируют сценарий для китайского зрителя (260 серий — 13 сезонов). В части спортивного контента интересное сотрудничество сложилось у спортивного подразделения холдинга (ГПМ Матч) с компанией Alibaba Mobile. Во время чемпионата мира по хоккею в мае 10 миллионов российских пользователей китайского мобильного браузера UC Browser могли смотреть видеообзоры матчей и прямые трансляции (0,5 млн просмотров за 2 недели)”, — рассказали Sostav.ru в “Газпром-Медиа Холдинге”.

Китайцы оценили российское кино

Китайский рынок приглянулся и российским кинокомпаниям. Тот же “Газпром-Медиа Холдинг”, в структуру которого входят кинокомпании “Централ Партнершип”и “Киностудия КИТ”, уточняет, что КИТ и ЦПШ сейчас работают над тем, чтобы в китайских кинотеатрах вышли их фильмы. Это эпический блокбастер “Легенда о Коловрате” и лента “Рубеж” о событиях времен блокады Ленинграда.

“Ведем переговоры по другим российским блокбастерам. С Пекинским кабельным телевидением уже подписано соглашение о дистрибуции пакета фильмов из библиотеки ЦПШ в цифровой среде.В прошлом году в Китае в широкий кинопрокат вышел фильм «Экипаж». По бокс-офису фильм показал третий результат среди российских фильмов”, — сказали в ГПМ.

Больше половины медиарекламного рынка Китая — диджитал

Медиарекламный рынок Китая занимает второе место по объему после США и составляет примерно $ 80 млрд., согласно данным eMarketer по состоянию на сентябрь 2016 года.

По мнению экспертов, Китай — один из сложнейших рынков для большинства европейских и американских компаний. В KVG Research указывают на успех российской анимации в этом регионе, который открывает перспективы для других типов российского контента.

Затраты на рекламу в Китае по сегментам (eMarketer, по состоянию на сентябрь 2016):