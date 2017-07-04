Производитель мультфильма собирается подписать соглашение о продвижении бренда в Поднебесной



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Компания «Маша и Медведь», производитель одноименного мультфильма, SPB TV и китайская Shanghai Media Group готовятся подписать соглашение о продвижении бренда «Маша и Медведь» в Китае, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей участников сделки.

Совместное предприятие займется дистрибуцией мультфильма в Китае и производством товаров под брендом «Маша и медведь». SPB TV выступила организатором сделки. Shanghai Media Group, в которую входят 30 эфирных и платных каналов, радиостанции, печатные СМИ и концертные площадки, будет показывать мультфильм на своих телеканалах и видеосервисах.

Бренд «Маша и медведь» официально не был представлен в Китае, но многие дети в стране уже знают героев, благодаря тому, что в магазинах продаются пиратские игрушки и товары. Представители компании отмечают, что пока не получали доходов с китайского рынка.

Сопродюсер мультсериала Дмитрий Ловейко сообщил, что больше 60% доходов приносит продажа товаров и услуг под брендом «Маша и медведь», остальное — доходы от самого контента. Большую часть выручки компания зарабатывает за пределами России, в основном на рынках Европы и Южной Америки.

Напомним, что 2015 году эксклюзивным распространителем мультфильма стала компания Netflix. Это сделало мультфильм необычайно популярным среди западных маленьких зрителей и их родителей.