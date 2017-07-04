Популярный мультфильм продолжает покорять Азию



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Во время визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву российская компания «Смешарики» и китайский медиахолдинг CCTV подписали соглашение о создании совместного проекта. Представитель Riki Group уточнил RNS, что речь идет о создании сериала «Крош и Панда».

По его словам, творческие процессы создания проекта, включающие в себя подготовку сценариев, разработку мира персонажей, их внешнего облика и прочих креативных аспектов, будут осуществляться российской и китайской сторонами совместно. К аким конкретно будет анимационный проект, о котором стороны договорились на встрече, неизвестно.

Покорять Азию «Смешарики» начали еще в феврале этого года, когда компания подписала контракт с гонконгской компанией Fun Union о создании совместного предприятия для продвижения мультфильмов «Смешарики», «Малышарики» и «Пин-код» в странах Азии.

ООО «Смешарики» входит в продюсерский центр Riki Group. Популярный мультсериал появился на телеэкранах в 2004 году. Кроме коротких серий, также были сняты две полнометражки: «Смешарики. Начало» и «Смешарики. Легенда о золотом драконе».