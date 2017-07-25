Во втором квартале 2017 года стоимость клика –23%, число переходов по рекламным объявлениям +52%



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Рекламные доходы Google во втором квартале 2017 года увеличились на 18% до $22,67 млрд. с $19,14 млрд. в аналогичном периоде прошлого года, следует из финансовой отчетности Alphabet, владельца Google. Динамика рекламных доходов осталась прежней, годом ранее они росли на 19%.

Число переходов по рекламным объявлениям выросло на 52%. Стоимость клика упала на 23%, что продолжает заданную ранее отрицательную динамику. В аналогичном периоде 2016 года его стоимость снизилась на 7%, а в первом квартале 2017 года – на 19%.

Чистая прибыль Alphabet во втором квартале 2017 года снизилась на 38% до $3,5 млрд. из-за штрафа Еврокомиссии в €2,42 млрд. за нарушения антимонопольного законодательства. Выручка Alphabet выросла на 21% до $26 млрд.

В совет директоров Alphabet вошел гендиректор Google Сундар Пичаи, также сообщила компания в день оглашения финансовых результатов за второй квартал.

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