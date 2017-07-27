Квартальные расходы на рекламу сервиса сократились на 8%



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Twitter в ежеквартальном отчете сообщил, что в отчетном периоде пользовательская база соцсети осталась без изменений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 328 млн человек. Чистый убыток сервиса вырос более, чем на 8%, до 116 млн долларов.

Вопреки ожиданиям глобальных аналитиков, численная аудитория сервиса осталась без изменений, при этом доля пользователей ресурса в США упала с 70 млн до 68 млн по сравнению с предыдущим кварталом. В компании отметили, что во 2 квартале Twitter удалось удержать аудиторию за счёт введения push-уведомлений, рассылки уведомлений по электронной почте и улучшения некоторых функций.

В отчетном периоде компания заработала 574 млн долларов против ожидаемых 537 млн. Доходы от рекламы составили 489 млн долларов, сократившись на 8% по сравнению с прошлым годом .Чистый убыток Twitter за второй квартал 2017 года вырос в годовом выражении на 8,7% — до 116,5 млн долларов, сообщает компания.

Согласно прогнозу на третий квартал текущего года, чистая прибыль Twitter понизится до 130-150 млн долларов по сравнению с 178 млн долларов во втором квартале.