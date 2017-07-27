Чистая прибыль компании за три месяца достигла почти $3,9 млрд



Depositphotos

Facebook опубликовала финансовую отчетность за второй квартал 2017 года, из которой следует, что по итогам отчетного периода чистая прибыль компании выросла на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число пользователей Facebook по всему миру превысило 2,01 млрд человек.

Речь идет о двух миллиардах пользователей, которые заходили в течение последнего месяца в соцсеть. В аналогичный период прошлого года Facebook пользовались порядка 1,71 млрд человек. В настоящее время примерно 1,32 млрд заходят в Facebook ежедневно. Как ежемесячная, так и ежедневная аудитория социальной сети, выросла на 17% по сравнению с прошлогодними показателями.

Как следует из документа, чистая прибыль компании за три месяца достигла почти $3,9 млрд, что превзошло ожидания аналитиков. Во втором квартале 2016 года данный показатель составил примерно $2,3 млрд. Общая выручка превысила $9,3 млрд, по большей части, это доходы от рекламы.

Напомним, что в июле Facebook расширила бета-версию рекламы в Messenger и запустил ее на глобальном уровне. Теперь рекламный охват смогут расширить компании из любой точки мира. Так же соцсеть создала новый сервис - платные подписки, который даст издателям возможность разрабатывать новые медиапродукты и монетизировать их.