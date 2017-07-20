Финансовые результаты второго квартала оказались выше ожиданий, и компания смогла выйти в плюс

Рекламная группа Publicis Groupe продемонстрировала во втором квартале 2017 года органический рост на 0,8% против минус 1,2% в первом квартале этого года. Компания считает органический рост ключевым показателем эффективности, и он оказался выше ожиданий группы. Ранее она заявляла о том, что по результатам второго квартала 2017 года останется в отрицательной зоне.

Во втором квартале органическому росту по-прежнему мешал слабый FMCG-сектор, но за счет того, что компания приобрела новых клиентов, таких, как Walmart, ей удалось обеспечить себе положительную динамику, говорится в финансовой отчетности Publicis Groupe.

По результатам первого полугодия рекламная группа все же не вышла в плюс по органическому росту, который составил минус 0,2%. Чистая прибыль группы в этом периоде достигла 432 млн. евро, что на 6,4% больше, чем в первом полугодии 2016 года. Консолидированная выручка выросла на 1,9%.

Отметим, что один из крупнейших игроков глобального рынка рекламы Publicis Groupe переживает трансформацию. С 1 июня 2017 года ее возглавил Артур Садун, третий гендиректор за всю историю компании. Под его руководством Publicis отказалась от участия в Каннских львах 2018 ради разработки платформы искусственного интеллекта Marcel, которая должна объединить 80 тыс. сотрудников компании в 130 странах.

Впервые оглашая финансовые результаты компании, Артур Садун отметил, что одна из приоритетных задач сейчас – это упрощение организационные структуры рекламной группы для повышения ее эффективности.

Publicis Groupe подразделяется на четыре коммуникационных хаба: Publicis Media, Publicis Communications, Publicis Sapient и Publicis Healthcare. На российском рекламном рынке Publicis Media является крупнейшим холдингов по объему медиазакупок в 2016 году (данные АКАР/Sostav.ru) и консолидирует бюджеты в размере более 52 млрд. рублей.

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