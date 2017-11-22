Ранее холдинг Александра Мамута приобрел две сети кинотеатров и стал совладельцем компании, разработавшей платформу для управления видеоконтентом



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Rambler & Co, принадлежащий Александру Мамуту, намерен запустить собственный онлайн-кинотеатр. Холдинг обдумывает, стоит ли инвестировать в создание подобного видеосервиса, и до конца года должен принять решение, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с планами этой компании.

Интерес компании к созданию собственного кинотеатра один из источников издания объясняет несколькими причинами.Во-первых, весной Александр Мамут приобрел две сети кинотеатров — «Синема Парк» и «Формула кино». Объединенная сеть с 622 залами в 75 кинотеатрах стала крупнейшим игроком на рынке кинопоказа.

Лидирующие позиции в кинопрокате позволят облегчить переговоры с дистрибьюторами контента и получать лучшие условия на покупку прав в цифровой среде, считает собеседник.

Во-вторых, также в мае этого года Rambler & Co стал совладельцем компании «Далтон Медиа», разработавшей платформу для управления видеоконтентом Eagle Platform. Она предполагает, что правообладатель платит видеосервису за раздачу и хранение контента. Наличие уже существующей платформы снижает затраты при создании онлайн-кинотеатра, отмечает он.

Кроме того, у интернет-компании есть уже аудитория, для которой характерно потребление видеоконтента, что подразумевает снижение маркетинговых расходов на запуск нового онлайн-кинотеатра. Возможные инвестиции собеседник оценить отказался, отметив лишь, что в течение трех—пяти? лет речь идет о «миллиардах рублей».