Бизнесмен приобрел вторую по величине сеть кинотеатров в России



Александр Мамут. Фото РИА Новости

Александр Мамут договорился о покупке «Формула кино». Свои доли согласились продать инвестиционная группа А1 (около 75%) и основатель киносети Владимир Захаров (около 25%). Сделка уже подписана, стороны планируют закрыть ее до майских праздников, пишет «Коммерсантъ».

Президент A1 Александр Винокуров заявил, что они довольны условиями и полученным финансовым результатом. «Сделка полностью соответствует стратегии А1 - получение дисконта на входе из-за сложной корпоративной ситуации, увеличение стоимости актива за счет нормализации корпоративного управления и создания лидера отрасли, продажа стратегическому инвестору», - сообщила пресс-служба компании. «Формула кино» завершила 2016 год с выручкой около 6 млрд рублей и EBITDA в 1,2 млрд рублей. Стоимость актива не раскрывается, но подчеркивается, что она «рыночная».

На прошлой неделе Мамут купил крупнейшую кинотеатральную сеть России «Синема парк». В будущем бизнесмен планирует слияние двух сетей, о чем свидетельствует создание компании «Объединенные киносети» холдингом A&NN Investments Ltd.

Новый игрок будет контролировать 15% кинозалов в стране и получать пятую часть кассовых сборов в России. Возглавит объединенную киносеть экс-гендиректор «Кронверка» Роман Линин, который уже стал гендиректором «Синема Парка».

«Синема Парк» и «Формула кино» являются лидерами рынка и по числу экранов, и по эффективности. Если «Синема Парк» лидирует в регионах, то «Формула кино» - в Москве и Санкт-Петербурге. При этом их кинотеатры почти не конкурируют друг с другом, за счет чего Мамут рассчитывает достичь максимальной синергии. У «Синема парк» - 39 кинотеатров с 348 кинозалами, у «Формулы кино» — 35 кинотеатров с 263 залами.

Сам предприниматель объясняет свой интерес к рынку кинопоказа тем, что хотел «сделать хороший кинорепертуар для более широкой взрослой аудитории, увеличить посещаемость и немного заработать». У Мамута уже есть профильные активы: с 2008 года его структуры управляют кинотеатром «Пионер» на Кутузовском проспекте, а с прошлого декабря - кинотеатром «Художественный» на Арбатской площади.