Владимир Путин ответил на вопросы россиян в прямом эфире

Очередная 16-ая «Прямая линия» — общение президента Владимира Путина с россиянами в прямом эфире — была посвящена преимущественно внутриполитическим и экономическим проблемам страны. Она проходила в новом формате: зрителей в студии не было, вопросы задавали ведущие, россияне «на местах», блогеры, а также волонтеры, которые пересказывали вопросы других людей, сообщают «Ведомости».

Наряду с традиционными прямыми включениями из различных регионов страны появилась конференц-связь с губернаторами и членами правительства, которые оперативно отчитывались о решении проблем, поднятых гражданами. Положительный настрой мероприятию задал сам Путин, который в ответ на первый же вопрос — белая или черная у нас сейчас полоса — сказал, что страна движется «в сторону устойчивого белого цвета».

Путин назвал нынешний состав российского правительства оптимальным. Он не раскрыл планов по настройке новой налоговой системы, однако заявил, что правительство не планирует поднимать ставку НДФЛ или вводить налог с продаж. Кроме того, не появится в России и дифференцированного налога на доходы физических лиц, так как он приводит к сокрытию доходов.

По поводу неминуемого повышения пенсионного возраста президент лишь сообщил, что, как и прежде, относится к этому вопросу «осторожно и аккуратно».

Президент рассказал, что рост цен на бензин вызван «налоговым маневром», стимулирующим экспорт нефти, но происходящее — «недопустимо и неправильно». Правительство уже приняло ряд решений, которые призваны разрешить эту ситуацию, а к осени будут приняты дополнительные меры, пообещал он.

Кроме того, Путин сообщил, что Youtube и Instagram не грозит блокировка в России. В ситуации с Telegram вопросы безопасности являются первостепенным, но Путин будет побуждать спецслужбы к использованию современных технологий без ограничения пространства свободы пользователей. «Легче всего запретить. Труднее найти цивилизованные способы решения», — отметил президент.

Также он пообещал, что новые договоры долевого строительства не будут заключаться с 1 июля 2019.

Всего через социальные сети и мобильные сообщения россияне отправили более двух миллионов вопросов, но президент успел ответить только на 79.

Эксперты отмечают, новый формат общения демонстрирует, что «Прямая линия» становится не просто некоей пиар-акцией, а одним из инструментов управления государством. «И в отличие от государств, где есть публичная политика, она востребована обществом, потому что иначе власть будет сама по себе, а люди — сами по себе», — отметил эксперт.