Сервис «Юла» зафиксировал резкий рост спроса на бензин

С начала года пользователи стали искать бензин на «Юле» в три раза чаще. Количество соответствующих поисковых запросов за последний месяц выросло в два раза, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на сообщение компании.

Чаще всего на сервисе ищут дизельное топливо (43%). Запросы на бензин марок АИ-92 и АИ-95 составили 29% и 25% соответственно.

Сервис отмечает, что средние цены на топливо с начала 2018 года выросли на 18,5 процентов. Причем больше всего подорожал бензин АИ-80 — примерно на 10 рублей до 34 рублей за литр. АИ-92 с начала года вырос на 20 процентов, до 36 рублей за литр. До 40 рублей за литр вырос в цене бензин АИ-95, дизельное топливо подорожало до 30 рублей за литр.

Чаще других покупкой и продажей бензина на «Юле» интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска и Тюмени.

За последнее время в России резко выросли цены на топливо. Большой скачок цен произошел на неделе с 21 по 27 мая — стоимость топлива марки АИ-92 прибавила 90 копеек и достигла уровня 42,21 рубля за литр, стоимость бензина марки АИ-95 прибавила 88 копеек и достигла 45,5 рубля.

Ранее эксперты предрекали такой рост цен, обвиняя в этом нефтяные компании, которые искусственно ограничивают поставки на биржевой рынок для создания дефицита и роста цен как на биржевом рынке, так и на автозаправках, и для конечных потребителей.