Налог поможет компенсировать госрасходы на медицину, образование и инфраструктуру

В России могут снова ввести налог с продаж, что связано с увеличением расходов на медицину, образование и инфраструктуру. Такие изменения содержатся в указе, который президент России Владимир Путин подпишет после инаугурации 7 мая, выяснило издание Bloomberg.

Речь идет о выделении 10 трлн рублей, нацеленных на поддержку экономического роста и улучшение качества жизни россиян. Изначальный план предусматривал увеличение затрат на дороги на треть, а на образование и здравоохранение — на 20%, но цифры в указе могут быть скорректированы. Основные траты придутся на период после 2020 года.

Увеличение расходов власти хотят компенсировать за счет сокращения бюджета в некоторых отраслях и увеличения налоговых сборов. В частности, рассматривается сокращение затрат на оборону и возможность введения четырехпроцентного налога с продаж.

По информации агентства, маловероятно, что Кремль раскроет общий показатель бюджетных расходов, а также информацию о том, какие меры позволят их увеличить. Однако отмечается, что такой рост станет самым крупным с 2012 года.

Налог с продаж действовал в России в начале и в конце 1990-х годов. Его отменили в 2004 году, но власти не раз обсуждали его возврат. Однако ритейлеры и производители против инициативы. По их мнению, введение налога с продаж негативно отразится на всех участниках и, в конечном счете, больно ударит по потребителю, так как ему придется платить за товары больше. Власти, в свою очередь, опасаются, что ритейлеры начнут уходить в тень.