Президент настроен на скорейший отказ от долевого строительства и ужесточение регулирования данной отрасли

В России к 2019 году могут запретить заключать договоры о долевом строительстве, а к 2020 году — продавать недостроенное жилье, сообщают «Ведомости».

На необходимость ужесточения регулирования президент Владимир Путин указал на совещании с застройщиками, которые надеялись, наоборот, добиться смягчения требований. Уход от долевого строительства по закону должен начаться с 1 июля 2019 года. Но продажу квартир в недостроенных домах могут запретить уже через два года. Таким образом, с 2020 года на российском рынке недвижимости можно будет приобрести лишь готовую квартиру в построенном доме.

По словам участников совещания, ужесточение позиции властей связано с проблемами крупного подмосковного застройщика Urban Group. У девелопера приостановлена регистрация договоров о долевом строительстве, на недостроенное жилье ищут инвесторов. В случае банкротства Urban Group список пострадавших дольщиков вырастет на 16 тыс. человек.

Поправки в закон о долевом строительстве приняли ещё в прошлом году. Согласно нововведениям, застройщики смогут получать деньги за проданное жилье только после сдачи квартиры покупателям. А если жилье покупают на этапе строительства, деньги должны храниться на замороженных счетах. На случай отзыва у банка лицензии покупателям вернут до 10 миллионов рублей. Строительство, согласно закону, девелоперы должны вести за свой счет.

По подсчётам девелоперов, сейчас разница в цене между квартирой на начальной стадии строительства и по его завершении может достигать 30−40%. Если продажу квартир в новостройках на этапе строительства отменят, себестоимость строительства увеличится на 10−15%. Однако застройщиков, которые смогли бы строить полностью за счет собственных и кредитных средств, нет, кроме государственных компаний.

Аналитики предположили, что рынок будет консолидироваться в руках крупных игроков, а мелкие и средние компании уйдут с рынка. Однако и крупные девелоперы не все сумеют подстроиться под новые правила: правительству и ЦБ придется найти схемы, чтобы финансировать стройки. Ввод жилья при этом снизится, а цены на квартиры вырастут.

Указанная в майском указе президента цель по ежегодному вводу около 120 млн кв. м жилья представляется не очень-то достижимой, полагает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая: с одной стороны, власти проводят санацию строительной отрасли, которая может лишиться тысяч участников из-за постоянных реформ. С другой — правительство до сих пор не добилось устойчивого экономического роста и восстановления доходов населения. В таких условия совсем не ясно, кто будет строить и кто будет покупать 120 млн кв. м в год, резюмирует Литинецкая.