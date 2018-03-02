Традиционный обзор свежих digital-проектов

Последние digital-решения от российских агентств и брендов. В этой подборке: реклама в Instagram Stories, анимированный промосайт, курс стоимости розы к 8 марта и другие проекты.

L’Oréal Paris впервые в России запустили Carousel-рекламу в Instagram Stories

Эксклюзивный запуск нового формата Instagram Stories для рекламы красок для волос Colorista

L’Oréal, лидер мирового рынка парфюмерии и косметики, при поддержке Zenith и Aitarget стал первым брендом в России, использовавшим новейшую рекламную возможность в Instagram — Carousel для Stories.

Carousel в Stories была анонсирована Instagram в начале февраля. Формат позволяет показать три креатива в одном объявлении внутри Stories, что троекратно расширяет возможность рекламодателя рассказать о своем продукте. В такой истории может содержаться как информация о нескольких продуктах, так и несколько вариаций одного продукта. В L’Oréal выбрали второй путь и анонсировали три оттенка-бестселлера из линейки макияжа для волос Colorista.

При содействии Aitarget была создана кампания для девушек до 30 лет из России, которые имеют соответствующие интересы, как то: фэшн, бьюти, моду и стиль и др.

В результате проведенной кампании бренду удалось снизить стоимость клика на 40% в сравнении с другими Facebook- и Instagram-кампаниями с таким же таргетингом.

Формат карусели пользуется популярностью в e-commerce, так как дает старгетированному пользователю возможность выбора подходящего продукта.

По статистике Facebook, карусели уменьшают CPA (cost-per-acquisition) на 30−50%, а CPC на 20−30%.

Промосайт для « Базирон АС» от агентства AVANT

Задача: разработка промосайта и механики рекламной кампании в digital

Командой агентства был разработан веселый и динамичный промосайт с уникальной анимацией на основе фотографий актрисы Ольгой Кузьминой.

Сайт создан для продвижения препарата против прыщей «Базирон АС». Агентство провело фотосессию и разработало механику конкурса.

«Мы хотели показать, что прыщи — это не проблема, и с ними можно легко справиться. В конкурсе было использовано более 25 историй реальных людей. Обладательница самой яркой истории получила возможность участвовать в съемках сериала „Отель Элеон“ телеканала СТС», — рассказали в агентстве.

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Leo Burnett Moscow и The Village рассчитали стоимость одной розы

В преддверии 8 Марта Leo Burnett Moscow и The Village запустили проект «Курс розы», который позволяет отслеживать онлайн, как меняется стоимость одной розы в цветочных магазинах Москвы.

Алгоритм каждый час высчитывает среднюю стоимость цветка, а сайт фиксирует динамику цен в предыдущие дни.

«Каждый год в преддверии 8 Марта цены на розы поднимаются примерно в два-три раза. Когда приходит время покупать цветы (а большинство делают это в последний момент), цены везде уже взлетают до небес, и это становится жутко неудобно. В этом году мы решили изменить эту ситуацию и дать людям простой и удобный инструмент, с которым они смогут позаботиться о своих близких заранее», — креативный директор Leo Burnett Moscow Илья Прямилов.

На сайте можно также заказать цветы по объявленному курсу в одной из 100 точек столицы.

Landing page от агентства YOD

BOND — новая экономическая модель кино- и видеоиндустрии. Создатели видео монетизируют свой контент и смогут получать прибыль вместе с инвестиционной группой.

Перед агентством стояла задача — сделать дизайн Landing page для грядущего ICO проекта.

ICO на текущий момент имеет многоженство различных вариантов. Как минимум, визуально надо отличаться от остальных в лучшую сторону, тем самым повысить лояльность посетителя сайта, и зародить мысль «хороший дизайн > большой бюджет > компания вкладывает в свой продукт деньги и следит за ним».

Иными словами — максимально отдалить пользователя от мысли что это очередной «фейк». Исходя из этого, был разработан «плавный» дизайн, где один информационный блок перетекает в другой, вовлекая пользователя в новый криптомир. Чёрный и белый фон- строго, стильно, но нужно было вызвать положительные эмоции, чувство «безопасности», поэтому в дизайн добавили графические элементы в синих оттенках и оранжевый акцент на кнопки заголовков.

Теперь сайт получился не сильно строгий и не совсем «волнистый детский», так и токенов можно прикупить.

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Колян из «Реальных пацанов» продвигает черный гель для бритья на YouTube

Лицом новой кампании ARKO Men стал актер Николай Наумов, известный по сериалу «Реальные пацаны». В рамках продвижения нового продукта бренда был снят трехминутный видеоролик с рэпом от Коляна.

В основе сюжета лежит сопоставление обычных и необычных будней главного героя. Во второй части ролика Колян начинает свой день с нестандартного черного геля для бритья, а значит, день тоже будет отличаться от всех предыдущих.

На официальном канале бренда ролик набрал более 9,5 млн просмотров. Подробнее на Sostav.

ТНТ предложил заSHAZAMить « Песни»

Телеканал использовал в рекламной кампании нового шоу «Песни» формат Shazam Visual Recognition.

Интегрированная в рекламную кампанию канала технология позволяет отсканировать рекламное изображение и загрузить дополнительный контент. Каждое рекламное сообщение содержит «Сall-to-action», который побуждает пользователя к взаимодействию. По данным глобального исследования Shazam, доступ к уникальному контенту является самым мотивирующим призывом.

В данном случае это призыв «ЗАSHАZАМЬ и получи эксклюзивный контент шоу».

Используя приложение SHAZAM, пользователь наводит камеру на значок приложения, который находится на рекламном изображении, и на экране его устройства автоматически отображается уникальный контент шоу «ПЕСНИ», пояснили на телеканале. Подробнее на Sostav.

«Ростелеком» показал сериал в прероллах

Основная задача, которая ставилась в рамках новой кампании бренда — рассказать людям, что «Ростелеком» обладает большим выбором услуг и сервисов, выходящих за рамки привычных телефонии и домашнего интернета.

Для её решения было придумано комплексное креативно-медийное решение в виде первого многосерийного фильма, показанного в прероллах — согласно механике, каждому пользователю последовательно показываются первые 5 эпизодов сериала со своим законченным сюжетным поворотом, который служит «затравкой» к остальным эпизодам.

Кампания разработана совместно с агентствами BOOTLEG (BBDO Group) и Dentsu Aegis Network . Подробнее на Sostav.

«Связной» предложил намайнить скидки на авиабилеты

Интеллектуальная игра Travelcoin запущена к шестой годовщине «Связной Трэвел». Цель игры — заработать t-коины, правильно отвечая на вопросы. В последствии их можно обменять на промокод, равный сумме заработанных t-коинов. Подробнее на Sostav.