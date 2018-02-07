«Игра Travelcoin — это ещё одна попытка помочь нашим клиенту не только выбрать впечатление, но и подобрать путешествие, что является нашей основной целью с момента основания компании. Идея создания игры, как вы наверное уже догадались, возникла благодаря ажиотажу вокруг криптовалют в конце 2017 года. Так появилась наша «криптовалюта» — Travelcoin.

Используя опыт геймификации, «майнинг» криптовалюты превратился в увлекательную игру, что влияет на вовлечённость пользователей и количество контактов с брендом", — отмечает директор «Связной Трэвел» Алексей Дорош.