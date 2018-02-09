Телеканал использовал в рекламной кампании нового шоу «Песни» формат Shazam Visual Recognition

ТНТ запустил рекламную кампанию нового шоу «Песни», которое стартует в эфире 10 февраля: outdoor, indoor, digital и print- и owned media. В рамках наружной рекламы телеканал вышел за рамки традиционного «макетирования», и впервые в России применил в outdoor уникальный формат Shazam Visual Recognition.

Outdoor-кампания стала масштабной по охвату вовлечения пользователей в рекламное сообщение с помощью приложения Shazam. Так телеканал ТНТ с помощью одного из самых популярных сегодня музыкальных приложений сделал свои рекламные сообщения в «наружке» интерактивными.

Интегрированная в рекламную кампанию канала технология позволяет отсканировать рекламное изображение и загрузить дополнительный контент. Каждое рекламное сообщение содержит «Сall-to-action», который побуждает пользователя к взаимодействию. По данным глобального исследования Shazam, доступ к уникальному контенту является самым мотивирующим призывом.

В данном случае это призыв «ЗАSHАZАМЬ и получи эксклюзивный контент шоу».

Используя приложение SHAZAM, пользователь наводит камеру на значок приложения, который находится на рекламном изображении, и на экране его устройства автоматически отображается уникальный контент шоу «ПЕСНИ», пояснили на телеканале.

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«Сегодня, чтобы привлечь дополнительное внимание, нужны интерактив и коммуникация. Поэтому мы постоянно ищем новые формы общения с аудиторией. Просто видеть текст и статичную картинку — уже „зашквар“ и „олдскул“ (я не знаю этих слов, молодые коллеги подсказали). Нам нужна динамичная подача информации, некая игра, квест, эмоция. Интегрируя Shazam в рекламную кампанию нового музыкального шоу „Песни“, мы первые используем в „наружке“ популярную у молодежи технологию распознавания. Приложение позволяет пользователю получить на свой гаджет эксклюзивный контент, проникнув в суть проекта. Эффект от такого взаимодействия не идет ни в какое сравнение с обычным, назовем это двумерным способом. На российском ТВ ТНТ — лидер в интернете: как в потреблении контента, так и в digital-продвижении. Может быть потому, что наша „интернет-банда“ не приемлет стагнацию и продолжает постоянно развиваться и искать новые формы», — прокомментировал Рубен Оганесян, заместитель генерального директора канала ТНТ по стратегическому маркетингу.

Подобное контентное решение в наружной рекламе, позволяющее с помощью технологии Shazam Visual Recognition получить доступ к эксклюзивному контенту шоу «ПЕСНИ», телеканал реализовал при помощи компании Shazam.