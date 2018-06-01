О продвижении в интернете и о новые технологические решения брендов и агентств

Чат-бот по поиску аптек и вирусов, дополненная реальность для котлет и детские мечты миллиардеров — об этом и многом другом в нашей digital-подборке.

У Прогноза простуды «Терафлю» появился собственный чат-бот

«Терафлю» запустил чат-бота «Прогноз простуды Терафлю» в популярных мессенджерах. Это стало очередным этапом развития инновационного социально-полезного сервиса с прогнозом заболеваемости для каждого региона России на 10 дней вперед. Его рассчитывает искусственный интеллект на основе BigData с точностью до 95%.

В качестве партнёра для разработки комплексного решения по реализации чат-бота был выбран SocialCraft . Помимо основной функции отправки оповещений об уровне распространения простуды, бот сообщает прогноз погоды, ищет ближайшие аптеки по геолокации, проводит викторины и делится интересными фактами (о простуде, иммунитете и «ТераФлю»).

За полтора месяца с момента релиза на бота подписались более 15 000 человек. Количество бесед с ботом уже превышает 100 000.

Мария Радушина, бренд-менеджер GSK Consumer Healthcare Мы понимали, что для потребителей сегодня недостаточно мобильной версии сайта, и с самого старта проекта обсуждали, откуда люди будут получать информацию о «Прогнозе простуды». Обширные дебаты шли вокруг создания собственного приложения, но данные показали, что на этапе запуска будет крайне сложно подтолкнуть пользователей к его установке. А нам при этом хотелось иметь возможность общаться с нашей аудиторией чаще, ведь «Прогноз простуды» — это сервис, который интересен каждый день. Мессенджеры стали идеальным решением. Комбинация Viber плюс Telegram оказалась оптимальной по оценке охвата и технической простоты решения.

Digital-проект для «Синуфорте»

Фармацевтическая компания «ЭГИС» продолжает реализацию масштабного digital-проекта «„Синусит“ — не просто насморк, „Синуфорте“ — не просто спрей».

Проект призван повысить знания о синусите, способах его самодиагностики и преимуществах назального спрея «Синуфорте». В качестве основного канала коммуникации с ЦА выступает промосайт, где можно получить информацию о лекарственном средстве и найти ответы на волнующие вопросы.

К настоящему времени количество заходов на промосайт превысило 15 000, а рекламное сообщение охватило более 13 млн человек.

Студия PINKMAN показала ГК Simple как HR-бренд

Компания задалась целью построить глубокую эмоциональную связь с сотрудниками, а также структурно упростить будущим сотрудникам поиск работы в такой большой компании. Для этого была поставлена задача — разработать единый сайт по поиску персонала.

Важно, чтобы соискатель не только наглядно, но и подсознательно понял — работа в компании предполагает хорошие условия и его ждет впечатляющий или, как минимум, стабильный карьерный путь. Так команда PINKMAN пришла к концепции создания вселенной Simple. В ее основе легла интерактивная карта — она отображает многочисленные подразделения и департаменты группы компаний, помогая соискателю легко ориентироваться в них.

Чтобы визуализировать историю компании, креаторы решили отказаться от классического таймлайна. Дизайнерское решение заключается в том, что с развитием Simple, каждое открывшееся подразделение отмечается салютом.

Для страниц «Социальный пакет» и «Ценности компании» были разработаны сюжетные иллюстрации.

Важной составляющей HR-бренда стали дружелюбное юзабилити сайта, отраженная при помощи дизайна внутренняя корпоративная культура компании и ее карьерные преимущества.

Forbes рассказал про детские мечты миллиардеров

Forbes к Всемирному дню защиты детей запустил специальный видеопроект «Детские мечты миллиардеров». До 1 июня на площадке проекта появлялись эксклюзивные видеоистории героев — участников списка Forbes, рассказывающих, о чем они мечтали в детстве. Документальный сериал состоит из 12 серий.

«Детские мечты миллиардеров» стал одним из первых видеопроектов новой мультимедийной платформы Forbes Video, совсем недавно запущенной изданием. Площадка позволит своим пользователям познакомиться с самыми интересными, актуальными и эксклюзивными историями из жизни и бизнеса в формате увлекательных видео.

Сайт: http://www.forbes.ru/video/detskie-mechty-milliarderov

Идея спецпроекта «Детские мечты миллиардеров» принадлежит главному редактору Forbes Life Андрею Золотову: «Не все мечты сбываются. Я, например, хотел стать поваром, но не сложилось», ­- эта фраза Билла Гейтса лучше всего иллюстрирует замысел. Всем интересно сопоставить мечты с реальностью. В случае с участниками списка Forbes это вдвойне любопытно: человек добился, кажется, уже всего на свете. А чего он хотел, когда был ребенком? Удалось ли это воплотить в жизнь? Удивительнее всего, что даже у миллиардеров вышло все не так, как хотелось в детстве.

Образовательная инициатива в соцсетях от Kotex и Регины Тодоренко

Бренд Kotex, подаривший миру первые прокладки почти 100 лет назад, совместно с агентством Sputnik Marketing запустил провокационный обучающий проект «5 минут о женской гигиене» на площадке Instagram.

Цель проекта — привлечение внимания молодых девушек к своему здоровью, которое может пострадать из-за неправильного применения средств личной гигиены.

Инициативу поддержала популярная телеведущая Регина Тодоренко и многие блогеры, хотя тема является достаточно табуированной в России. Проект привлек знаменитость социальной обучающей миссией, а также готовностью бренда делать контент на такую тему в непривычной для категории вайновой манере. Свое участие Регина анонсировала в своем Instagram и, судя по количеству комментариев, аудитория положительно реагирует на инициативу звезды.

Kotex ставит перед собой задачу охватить более 8 млн человек, а также увеличить базу своих подписчиков в 2 раза с помощью активностей с блогерами.

Shazam создает дополненную реальность для котлет

Для продвижения котлет для бургеров компания «Индилайт» применила технологию Shazam Visual Recognition.

«Зашазамив» специальную метку на упаковке котлет «Индилайт», пользователь попадает в мини-игру «Жаровня». На экране смартфона в дополненной реальности появляется гриль, на котором игроку предлагается поджарить котлету на время, таким образом, проверив свои навыки перед сезоном шашлыков.

Самое главное — следить за уровнем жара, чтобы котлета не подгорела: когда от нее начинает идти густой черный дым, необходимо успеть перевернуть продукт в течение 3 секунд. В противном случае — котлета сгорит.

Всего игра длится около 10 секунд. По ее окончании пользователю может сделать селфи в рамке шеф-повара и поделиться своими результатами и фото с друзьями в социальных сетях.

DPDgroup запускает первую общеевропейскую digital-кампанию о жизни онлайн-покупателей

Кампания стартовала в 20 странах на 17 языках и рассказывает о том, как иногда непросто бывает получить посылку из интернет-магазина.

В коммуникационной кампании делается акцент на сервисы, которые DPDgroup разработала специально, чтобы упростить для пользователей покупки через интернет: сеть пунктов приема и выдачи посылок Pickup, возврат неподошедших товаров и мобильное приложение DPD.

Разработки велись в тесном сотрудничестве между глобальным офисом и локальными департаментами коммуникаций, покупкой рекламных площадей занимался Starcom, а в России — Publicis Media.

К созданию эпизодов DPDgroup привлекла британского кинорежиссера и признанного мастера рекламных роликов Саймона Левина.

Сайт: http://lod.dpd.ru/

Nissan представил робота Pitch-R, рисующего футбольные поля

На прошедшем финале Лиги Чемпионов УЕФА 2018 в Киеве компания Nissan представила автономного робота, который способен нарисовать футбольное поле везде, где это возможно.

Робот Pitch-R создан на базе передовой технологии помощи водителю Nissan ProPILOT. Данная система устанавливается на серийный электромобиль Nissan Leaf нового поколения, а также на бестселлер европейского сегмента кроссоверов Nissan Qashqai.

ProPILOT — это ключевая часть Nissan Intelligent Mobility — стратегии компании, которая призвана изменить представление о том, что служит источником энергии для автомобилей, как они движутся и как интегрируются в жизнь общества.

ИКЕА оборудовала лаунж-зоны на дачных участках

Компания ИКЕА и креативное агентство Instinct показали, как простые и удобные решения могут изменить к лучшему жизнь российских дачников. Их возраст, количество и род занятий оказались абсолютно не важны.

Дизайнеры ИКЕА и креаторы Instinct вдохновлялись простым инсайтом: летом все выезжают за город, чтобы сажать, полоть, поливать, строить, и дачи обрастают грядками, теплицами, садовыми инструментами, не оставляя места для отдыха жителей. Из этого наблюдения родилась идея для большого интегрированного проекта, объединившего нестандартные офлайн- и онлайн-каналы. Подробнее на Sostav.

Сайт: http://bd.ikea.ru/ext/ru/trud/1

Фитнес-тариф: «Билайн» обменяет шаги на интернет

Условия акции «Гиги за шаги» просты: совершая привычные действия, например, походы по магазинам или прогулки с друзьями, абоненты могут ежедневно получать дополнительные 100 МБ к своему пакету мобильного интернета. Для этого достаточно пройти 10 000 шагов и более в течение дня.

Таким образом, за месяц можно получить до 3 ГБ интернета.

Количество пройденных шагов будет отражаться в приложении оператора, которое интегрирует данные из приложений «Здоровье» на iPhone, а также Google Fit для Android. Подробнее на Sostav.

У России есть шанс: звезды ТНТ выявят чемпионов мира по футболу

С 4 по 13 июня команда по digital-маркетингу ТНТ проведет серию специальных стримов в рамках проекта ТНТ PLAY Football Party 2018. Более 20-ти звезд телеканала возьмут в руки джойстики, чтобы разыграть виртуальный турнир с участием 32 лучших футбольных сборных мира.

Самые активные болельщики, которые будут внимательно следить за стримами, получат призы от ТНТ. Подробнее на Sostav.

Калории в обмен на мили: Proximity разработало digital-кампанию для S7 и World Class

Механика данной активности проста: на каждой тренировке в студиях World Class индивидуальные фитнес-трекеры считают израсходованные калории, которые затем обмениваются на полетные мили S7.

Летняя кампания рассчитана на посетителей, которые хотят быстро прийти в форму после зимы. И именно студии становятся для них идеальным решением — там не нужно приобретать клубную карту, а можно оплачивать разовые высокоинтенсивные тренировки Beat Zone или Cycle. Подробнее на Sostav.

#МесяцМай: музыкальный патриотический digital-проект от Follow Me

#МесяцМай — патриотический digital-проект, второй год проходящий в сети накануне Дня Победы. В рамках проекта популярные и медийные личности экранизируют истории своих родственников, прошедших войну, в формате мини-фильмов и синглов.

Главный сингл проекта в этом году исполнил рэпер ST. Сингл #ЖИЗНЬБЕЗВОЙНЫ пополнит копилку музыкального digital-сборника песен о войне и личных историй проекта #МЕСЯЦМАЙ. Подробнее на Sostav.