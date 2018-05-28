Виртуальный мундиаль стартует 4 июня

С 4 по 13 июня команда по digital-маркетингу ТНТ проведет серию специальных стримов в рамках проекта ТНТ PLAY Football Party 2018. Более 20-ти звезд телеканала возьмут в руки джойстики, чтобы разыграть виртуальный турнир с участием 32 лучших футбольных сборных мира.

Турнир, в котором имеет смысл болеть за национальную сборную нашей страны, развернется в соцсетях телеканала.

Зрители стримов ТНТ PLAY смогут в реальном времени наблюдать за батлом и первыми узнать, как сыграют виртуальные сборные России и Саудовской Аравии или Португалии и Испании. Каждый день новые звезды ТНТ будут определять результаты всех матчей чемпионата. Кому и какая сборная достанется, придется решать на «камень-ножницы-бумага» прямо во время стрима.

12 июня звезды разыграют плей-офф, включая четвертьфиналы и полуфиналы, а 13 числа проведут матч за третье место и грандиозный финал.

Самые активные болельщики, которые будут внимательно следить за стримами, получат призы от ТНТ.